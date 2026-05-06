Создателей Neverness to Everness поймали на лжи об использовании ИИ: игре угрожают бойкотом

Еще вчера мы рассказывали о невинной и даже забавной фанатской находке — миллионных апартаментах в Neverness to Everness, в которых напрочь отсутствует туалет. Однако сегодня ситуация вокруг амбициозной китайской ARPG накалилась до предела и уже совсем не располагает к шуткам. В индустрии разгорается полноценная драма вокруг использования генеративного ИИ.

Разразившийся скандал подробно описал фанатский портал игры, который столкнулся с тысячами запросов геймеров, массово требующих сделать рефанд денег на внутриигровые покупки. Причиной негодования комьюнити стало вскрывшееся доказательство того, что разработчики прибегли к помощи ИИ при создании игровых активов, при том, что PR-менеджеры игры уверяли пользователей в обратном. Сообщается, что отдел маркетинга напрямую вводил блогеров в заблуждение: «В рамках спонсорских сделок авторам трансляций говорилось о том, что игра была сделана вручную, а нейросети там нет». В результате возмущенные вскрывшейся правдой блогеры бойкотируют игру, отказываясь публиковать новый контент по проекту. Это не может не волновать игроков, переживающих за дальнейший онлайн экшена.

Несмотря на общее негодование Neverness to Everness определенно является результатом многих лет упорной работы сценаристов, музыкантов, дизайнеров и программистов. Проект не был просто написан банальным скриптом ChatGPT в духе "а сделай-ка мне игру, пожалуйста". Отдельные модели, элементы фона и часть базовых объектов с высокой долей вероятности рисовались/модифицировались либо дорабатывались алгоритмами нейронок, не касаясь окончательного результата игры.

Это ситуация усугубляется еще тем фактом, что геймеры из Азии совершенно иначе воспринимают использование ИИ. Напротив, в Китае игроки одобряют вовлечение нейросети как факт экономии в условиях малого бюджета. Теперь на японский и китайских игровых форумах язвительно подшучивают над игроками со всего остального мира утверждая, что "они опять делает слона из незначительной пустяковой мухи".

Пока пользователи ругаются, фанаты пребывают в подвешенном состоянии, авторы Neverness to Everness официально пока никак не комментировали эту историю. А если учесть майские праздники, ответ мы получим еще не скоро.