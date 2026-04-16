Стильный трейлер NTE: Neverness to Everness показывает яркий и масштабный открытый мир

Разработчики амбициозного ролевого экшена Neverness to Everness продолжают подогревать интерес публики перед скорым стартом серверов. В этот раз студия Hotta Studio и издатель Perfect World Games представили свежий трейлер игры, в котором демонстрируются ключевые особенности городского открытого мира, полного паранормальных явлений.

Стильный ролик призывает геймеров: «Этеро не указывает тебе, как жить. Этеро создаёт возможности... Следуй своей собственной истине! Воплощай мечты в реальность!». Видеоролик, за первый же час собравший тысячи положительных откликов на платформе YouTube, представляет масштабные перспективы грядущего мегаполиса. Разработчики обещают огромное количество разнообразных второстепенных активностей — игроки смогут в любой момент отвлечься от сюжетных аномалий и устроить гонки на автомобилях или, к примеру, погрузиться в менеджмент собственных уличных кафетериев. Не обошли вниманием создатели игры и различные интернет-шутки. Поклонники заметили в видеоряде забавную пасхалку: авторы иронично обыграли мем с прошлых презентаций, в котором девушка-главный герой веселилась в городе, а мужская версия протагониста оказалась заперта в полицейском участке.

Игроки в комментариях выражают крайнюю степень нетерпения: фанаты радуются, что мучительные месяцы ожидания почти закончились. Тем временем разработчики призывают зрителей не пропустить важный релизный стрим. Специальный выпуск «The NTE Launch Preview Special Program», во время которого расскажут все последние подробности проекта, пройдет 18 апреля 2026 года в 21:00 по московскому времени на платформах Twitch и YouTube.

Еще месяц назад на PlayStation 5 стартовала ранняя предзагрузка проекта, а разработчики успели презентовать очаровательную шпионку Цзююань.

До старта амбициозного клона GTA с эстетикой аниме и мистикой остаются считанные дни. Полноценный глобальный релиз Neverness to Everness запланирован на 29 апреля 2026 года.