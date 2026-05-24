Страницы Neverness to Evernes появились в Steam и Epic Games Store - релиз ожидается в июле

В цифровых магазинах Steam и Epic Games Store официально появились страницы условно-бесплатной RPG Neverness to Everness от Perfect World Games. Согласно информации на странице в Steam, релиз игры на цифровых площадках запланирован на июль 2026 года.

Neverness to Everness - это условно-бесплатная RPG с открытым миром, действие которой разворачивается в современном мегаполисе, где повседневная жизнь переплетается со сверхъестественными явлениями. Игроку предстоит стать Оценщиком и первым нелицензированным охотником на аномалии, используя антикварный магазин "Эйбон" в качестве своей базы. События происходят в гиперреалистичном городе Этеро, где аномалии стали привычной частью урбанистического пейзажа, а противостоят им люди со сверхспособностями - Эсперы.

Ранее ПК-версия была доступна только через официальный сайт. Детали предстоящего релиза в новых магазинах пока не разглашаются, но, судя по всему, существующие пользователи смогут перенести свой прогресс.