Успешный старт Neverness to Everness: доход за 24 часа превысил 15 млн долларов

Бесплатная игра Neverness to Everness продемонстрировала уверенный старт на мировом рынке. Согласно официальным заявлениям разработчиков и данным аналитиков, за 24 часа проект принес создателям более 100 млн юаней, что эквивалентно примерно 15 млн долларов. Данные показатели заметно превышают стартовые результаты прошлого крупного релиза авторов, игры Tower of Fantasy.

Ключевой особенностью запуска стало распределение доходов по различным платформам. Вопреки частым ожиданиям от мобильного сегмента, основная часть выручки поступила от пользователей персональных компьютеров и консолей. На территории Китая 65 процентов дохода пришлось на игроков с ПК, а оставшиеся 35 процентов принесли мобильные устройства. На международном рынке ситуация оказалась еще более показательной, так как 75 процентов выручки сгенерировали пользователи ПК и консоли PlayStation 5.

Известный аналитик Даниэль Ахмад отметил, что издатели целенаправленно мотивируют аудиторию совершать внутриигровые покупки на ПК. Подобный подход позволяет компаниям избегать уплаты комиссии в мобильных магазинах приложений и получать большую прибыль. Сами разработчики также подчеркнули, что позиции проекта в чартах операционной системы iOS совершенно не отражают реального финансового успеха, поскольку подавляющее большинство транзакций проходит через другие игровые платформы.