В аниме-версию GTA под названием Neverness to Everness зарегистрировались почти 3 миллиона игроков

С момента анонса новой гача-игры Neverness to Everness от студии Hotta прошла всего неделя, однако проект уже на данном этапе заинтересовал огромное количество игроков. Разработчики открыли предварительную регистрацию, которая пока не даёт раннего доступа к игре или других бонусов, но количество предрегистраций всё равно оказалось рекордным. За менее чем семь дней в Neverness to Everness зарегистрировались почти 3 миллиона игроков.

Новый проект от разработчиков из Hotta Studio примечателен в первую очередь тем, что геймплей игры напоминает культовую серию GTA. В Neverness to Everness игроков будет ждать открытый мир в виде большого мегаполиса, где есть масса персонажей, активностей, заданий и, конечно же, возможность ездить на собственной машине и кастомизировать её. Именно благодаря сходству с Grand Theft Auto количество предрегистраций достигло 2,8 миллиона пользователей.

Такой ажиотаж вокруг игры приятно удивил разработчиков. Авторы отметили, что сейчас Neverness to Everness находится в стадии активной разработки, и уже сейчас они стараются учитывать мнение своих будущих игроков. Например, благодаря отзывам на первый геймплей команда поняла, что им нужно улучшить управление машиной и поработать над некоторыми анимациями. Эти и другие аспекты будут улучшены к релизу игры.

Neverness to Everness создаётся на движке Unreal Engine 5 и будет бесплатной игрой для ПК, консолей PS5 и мобильных платформ. В игре уже официально подтверждён русский язык, что не может не радовать отечественных геймеров.