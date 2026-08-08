В августе Neverness to Everness получит летнее обновление 1.3 с новой локацией, героями и десятками активностей

Разработчики Neverness to Everness объявили дату выхода обновления 1.3 под названием Rising from the Moonlight Fog. Крупное обновление станет доступно 19 августа и добавит в город Хетеро новую сюжетную главу, локации, персонажей, транспорт, мини-игры и множество временных событий.

Одним из главных нововведений станет новый эпизод Fogden, действие которого развернётся в новой локации Duskmoor. Там же появится отдельная аномальная зона Fogden. Вместе с обновлением в игре дебютируют два персонажа — Занкоу и Линко, для которых разработчики подготовили новые взаимодействия и несколько дополнительных нарядов.

Версия 1.3 заметно расширит и развлекательную составляющую Neverness to Everness. Игроков ждут новые активности «Волейная звезда», «Серфинг-брейкер», «Подъём с затонувшего корабля», «Прогулка на ветру», «Убегающие эхо», «Кирпич за кирпичом» и «Испытание доблести». Отдельные события будут проходить практически весь период действия обновления — с 19 августа по 30 сентября.

Не обойдётся и без новых возможностей для исследования города. В игру добавят дом «Стиллмидоу», три транспортных средства — «Тайд», «Сирокко» и «Йестерйер», а также новые гоночные трассы и командные испытания. Владельцы нового дома смогут выращивать урожай и продавать его за Фонсы, расходуя городскую выносливость.

Kuro Games? — Нет, в данном случае обновлением занимается Perfect World Games и Hotta Studio, и разработчики также подготовили внушительный список улучшений. В частности, появится функция случайной смены нарядов: персонажи смогут автоматически выбирать одежду из гардероба при входе в игру или смене сцены с учётом текущего местоположения и деятельности.

Также разработчики расширят социальную сеть Bagel, добавив категорию «Мебель и декор», упростят объединение с друзьями в многопользовательском режиме и добавят возможность одним нажатием скрывать интерфейс на главном экране. В Pink Paws Heist появится мини-карта, а для отправки некоторых подарков добавят дополнительное подтверждение.

Обновление 1.3 станет очередным крупным расширением Neverness to Everness, причём разработчики уже раскрыли первые планы на следующую версию: в обновлении 1.4 игроки смогут отправиться в Pukaland.