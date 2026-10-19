В Neverness to Everness нашли самых быстрых персонажей, которые могут обогнать даже спорткары

В урбанистической экшен-RPG с открытым миром Neverness to Everness от студии Hotta Studio навыки передвижения играют ключевую роль при навигации по мегаполису. На днях фанатское сообщество протестировали способности героев, чтобы выяснить, кто из персонажей перемещается быстрее всех в различных условиях и способны ли их навыки конкурировать с быстрым транспортом.

В ходе заездов и забегов на разных дистанциях определились явные фавориты для каждой ситуации. Безоговорочным лидером на короткой прямой стала Синку. Благодаря ускорению в форме трансформации она преодолела тестовый отрезок за 5,1 секунды. Героиня оказалась быстрее даже полноценного автомобиля C2000, показавшего результат в 6,1 секунды.

На протяженных маршрутах лучшим признан Дзанхун. Ускорение во время его невидимости не расходует запас сил и перезаряжается практически моментально. При забеге через гигантский мост к Бюро аномалий персонаж финишировал за 59 секунд, обогнав не только стандартных героев, но и скутер Rover A1, которому потребовалось 72 секунды.

В покорении небоскребов вне конкуренции оказалась Нанари, манипулирующая гравитацией. Подъем на крышу высотки занял у нее 10 секунд против 51 секунды у обычных героев. В воздухе первенство удерживал новый герой версии 1.4 Куробанэ, трансформирующийся в птицу. Однако в ходе проверки была раскраты механика «диагонального планирования» у Ринко: если направлять полет под углом и выравнивать курс камерой, скорость планирования резко возрастает, сокращая время перелета до 19 секунд при нулевых затратах выносливости. Абсолютный рекорд скорости - 16 секунд, показал направленный рывок в падении у Хасора, однако этот прием намертво блокирует смену направления в полете.

Результаты испытаний показали, что разработчики Neverness to Everness заложили глубокую систему мобильности. В игре нет единого абсолютного лидера, а эффективность исследования улиц зависит от грамотного комбинирования героев под конкретный рельеф и дистанцию.