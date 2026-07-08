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Neverness to Everness 29.04.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Условно-бесплатная, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Аниме
7.3 289 оценок

В Steam и Epic Games Store состоялся релиз Neverness to Everness - игрокам дарят эксклюзивный подарок

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Сверхъестественная гача-игра Neverness to Everness от студии Hotta теперь официально доступна на крупнейших ПК-площадках - Steam и Epic Games Store. Кроме того, проект появился в магазине Samsung Galaxy Store для мобильных устройств, расширив выбор платформ для загрузки. Ранее NTE можно было скачать только через собственный лаунчер на ПК, на PlayStation 5, а также в AppStore и Google Play для мобильных устройств.

Количество игроков после релиза достигло 7,834 человек. Neverness to Everness стартовала с очень положительным рейтингом (91%). Выход на новые платформы сопровождается масштабным обновлением версии 1.2, которое добавляет:

  • нового персонажа S-класса Шинку;
  • новую главу основного сюжета;
  • эксклюзивное транспортное средство, доступное через розыгрыш;
  • множество дополнительного контента.

В честь релиза в Steam и Epic Games Store разработчики дарят всем игрокам эксклюзивную внутриигровую рамку для аватара "Праздничный фейерверк". Игроки могут получить этот бесплатный предмет, активировав код WELCOMETONTE в период с 8 июля по 18 августа. После завершения акции код станет недействительным. Полученный предмет необходимо забрать из внутриигровой почты до истечения срока его действия.

Важно, что весь прогресс в Neverness to Everness синхронизируется между всеми поддерживаемыми платформами, включая Steam и Epic Games Store. Для этого достаточно войти в игру с использованием той же привязанной электронной почты и пароля. Таким образом, вы можете спокойно переключаться на Steam, не опасаясь потери сохранений и не начиная игру заново.

ПК 5 Релизы 2
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6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Фаршированные Яйца

Нет, ну если рамку для аватара бесплатно отдают, нужно качать. Где ещё вы такую щедрость испытаете? Эта Гача отличается особенной щедростью - 1 копия персонажа стоит всего 150-200 долларов, а всего нужно 7 копий для полного раскрытия боевого потенциала.

4
StarfieJId

Мой промик-приглашение для новых игроков GZAAJW4C7, введите в игре для получения доп. аннулитов.