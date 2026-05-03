Вышла утилита AyakaNTEBypasser для установки модификаций в Neverness to Everness

Команда AyakaMods выпустила утилиту AyakaNTEBypasser версии 1.0, которая предназначена для модификации игры Neverness to Everness. Инструмент нейтрализует встроенную проверку файлов, что позволяет загружать пользовательские материалы. Без этого обхода игра обнаруживает измененные данные и отказывается работать. Программа весит 5.2 мегабайта и доступна для 64-битных систем Windows 10 и 11.

Модификация работает как динамическая библиотека формата ASI и внедряется при запуске процесса HTGame.exe. Утилита сканирует модули игры на наличие 1 из 6 известных шаблонов кода, которые отвечают за проверку подписей, и подменяет ответ функции на успешный. Разработчики утверждают, что операция занимает менее 1 секунды, а сами файлы проекта на жестком диске остаются нетронутыми.

Для снижения вероятности обнаружения античитами программа скрывает себя из 3 списков загруженных модулей операционной системы. Также в памяти удаляются системные заголовки, а все текстовые строки шифруются на этапе компиляции. Встроенная поддержка нескольких версий позволяет утилите автоматически подстраиваться под обновления, проверяя 6 различных вариантов программного кода.

В сообществе активно обсуждают возможности новинки. Игроки надеются на скорое появление модов для снятия ограничения частоты кадров, внедрения свободной камеры и поддержку графических фильтров ReShade. Автор проекта под ником Senku Aoki подтвердил возможность экспериментального запуска ReShade. При этом часть пользователей предупреждает о высоком риске блокировки аккаунта, так как использование подобных программ напрямую нарушает пользовательское соглашение.