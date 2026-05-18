Студия Foamy Brew Productions запустила открытое тестирование морской ролевой игры Neverseas

Разработчики из студии Foamy Brew Productions объявили о старте открытого тестирования своей новой тактической ролевой игры про морские сражения под названием Neverseas. Серверы открылись 18 мая 2026 года в 21 час по московскому времени. Мероприятие продлится 3 недели. Каждые 24 часа авторы планируют выдавать доступ 1000 новых игроков из числа тех пользователей, которые оставили заявку на странице проекта в цифровом магазине Steam.

Накануне запуска тестирования создатели сообщили, что игру добавили в список желаемого более 20000 раз. Разработчики поблагодарили аудиторию за поддержку и отметили, что для их команды это очень важное достижение.

События Neverseas разворачиваются в эпоху Великих географических открытий. Игроки получат под свое управление 1 корабль и отправятся исследовать Небывалые моря. Проект совмещает в себе элементы приключения и боевика. Геймплей опирается на живую экономику, где все поселения связаны торговыми путями, а цены зависят от спроса и глобальных событий. Пользователи смогут заниматься торговлей, грабить суда, участвовать в морских баталиях, а также высаживаться на берег для осады фортов.

В рамках текущего тестирования участникам доступен открытый мир с 10 островами. Игроки могут опробовать механику фракций, где каждое действие влияет на репутацию, испытать управление судном и систему абордажа. Особенностью игры является отсутствие случайных событий. Всем миром управляет искусственный интеллект, который подстраивает ситуации под развитие государств. В арсенале капитанов будут присутствовать орудия 16 и 17 веков.

Полноценный релиз Neverseas запланирован на 2026 год. Проект переведут на 10 языков, включая русский перевод интерфейса и субтитров.