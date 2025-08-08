Атмосферная смесь хоррора, симулятора жизни и ролевой игры Neverway выйдет в 2026 году

ColdBlood Inc. и издатель Outersloth объявили, что Neverway — уникальная смесь хоррора, симулятора жизни и RPG с пиксельной графикой, — выйдет на Nintendo Switch в 2026 году вместе с уже анонсированной версией для PC через Steam.

В Neverway вы играете за Фиону, которая после увольнения начинает новую жизнь на ферме и неожиданно становится бессмертным вестником мертвого бога. Ваша задача — не дать жизни развалиться, одновременно исследуя кошмарную реальность под названием Neverway, постепенно проникающую в мир.

Игра примечательна сотрудничеством с пиксельным художником, работавшим над Celeste, а за музыку отвечает Disasterpeace. Вы встретите более десяти уникальных персонажей с собственными привычками и сюжетами — строите дружбу или идёте на свидания, что влияет на боевые способности и стиль игры.

Neverway сочетает динамичные сражения с видом сверху, крафтинг, сельское хозяйство и медленно развивающийся сюжет с элементами хоррора. Выращивайте урожай, ловите рыбу, улучшайте свой дом и постепенно раскрывайте тайны мрачного мира, в котором оказались.

Готовьтесь к атмосферному путешествию на Switch в 2026 году — жизнь никогда не была такой странной.