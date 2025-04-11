Дебютный трейлер Neverway - мрачного приключения на границе сна и кошмара от художника Celeste

Издатель Outersloth и студия Coldblood Inc. анонсировали Neverway — уникальное сочетание пиксель-арт хоррора, симулятора жизни и экшен-RPG, созданное при участии художника Celeste и композитора Disasterpeace. Игра разрабатывается для ПК и будет доступна через Steam. Дата релиза пока не раскрыта.

Главная героиня Фиона оставляет прежнюю жизнь позади и переезжает на уединённую ферму, где внезапно становится бессмертным вестником мёртвого бога. Её новая жизнь — баланс между домашними заботами и борьбой с ужасающей сущностью под названием Neverway, реальностью, просачивающейся в привычный мир.

Игра предлагает насыщенное ролевое приключение:

Социальные связи: более 10 персонажей с уникальными историями. Отношения с ними открывают баффы и боевые способности. Игрок волен выбирать — быть честным или манипулировать.

Быстрый бой: сражения сверху вниз с упором на самовыражение через создание предметов и настройку стиля игры.

Симуляция жизни: игрок может заниматься фермерством, ремеслом, рыбалкой, готовить еду и обустраивать дом. Время разбито на три блока — утро, день и вечер, и только вы решаете, чем заниматься в каждый из них.

Neverway — это история о перерождении, долге и тьме, которая подкрадывается медленно, но неумолимо.