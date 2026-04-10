Хоррор-ферма Neverway выходит в октябре: демо уже доступно

Студия Coldblood Inc. объявила, что Neverway выйдет в октябре на Nintendo Switch и ПК через Steam. Уже сейчас игроки могут опробовать бесплатную демо-версию «Prologue», доступную на ПК.

Neverway сочетает в себе элементы симулятора жизни, экшен-RPG и психологического хоррора. История рассказывает о Фионе, которая бросает прежнюю жизнь и отправляется на ферму, где становится бессмертным вестником мертвого бога. Игрокам предстоит строить быт, заводить отношения и одновременно сражаться с потусторонними угрозами.

Проект привлекает сильной командой: одним из руководителей выступил Педро Медейрос, известный по Celeste, а музыку написал Disasterpeace. Боевая система вдохновлена классикой вроде The Legend of Zelda: A Link to the Past, а сюжет делает ставку на глубокое повествование и атмосферу тревожного ужаса.

Игроков ждут фермерство, крафт, исследования и развитие отношений с персонажами, влияющее на способности героя. Neverway обещает необычное сочетание уюта и мрака, которое можно оценить уже сейчас в демо-версии.