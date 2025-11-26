Бесплатная MMORPG Neverwinter продолжает эпическую борьбу с личем: вышло обновление Red Harvest Part II

Бесплатная MMORPG Neverwinter получила крупное обновление Red Harvest Part II – The Soul Collector, продолжающее сюжетную линию противостояния с могущественным личем Сассом Тамом. Игрокам предстоит объединиться с Ксуной, чтобы спасти пропавшего Харпера Тессера и уцелевших членов Сопротивления в Тиратуросе, возвращаясь в охваченный хаосом регион и эвакуируя союзников в безопасное место для продолжения их работы.

Сюжет обновления развивает события предыдущей части: несмотря на раскрытие планов Сасса Тама по обожествлению и спасение пленного Небожителя, некромант нанес ответный удар по отступающим силам Сопротивления. Теперь героям предстоит остановить лича до завершения его Ритуала Вознесения, способного вызвать катастрофу мирового масштаба.

Особенность Neverwinter — сочетание классической Dungeons & Dragons-механики с динамичным экшен-геймплеем, что делает игру увлекательной как для ветеранов жанра, так и для новых игроков. MMORPG развивается уже более десяти лет, поддерживается на PlayStation 4, Xbox One и PC, полностью переведена на русский язык и продолжает радовать поклонников регулярными обновлениями.

Обновление Red Harvest Part II предлагает игрокам не только новые сюжетные миссии и эпические сражения, но и возможность погрузиться в глубокую и насыщенную вселенную Neverwinter, где каждое решение может повлиять на судьбу мира. Игрокам предстоит вновь объединить силы и проявить мастерство, чтобы противостоять темным силам и спасти своих союзников.