Для Neverwinter вышло промежуточное обновление "Монолиты Безумия"

Студия Cryptic Studios и издательство Arc Games выпустили для условно-бесплатной ролевой игры Neverwinter на PC, PlayStation и Xbox промежуточный модуль под названием "Монолиты Безумия". По сюжету просторы Фэйруна заполонили темные монолиты, подчиняющие волю монстров и порождающие опасные магические аномалии. Фракция Изумрудный анклав объявила масштабную кампанию по уничтожению оскверненных монументов, призвав героев остановить распространение порчи.

Событие рассчитано на 12 недель и возвращает игроков на давно знакомые высокоуровневые локации, среди которых Мензоберранзан, Пределы Нортдарка, Нарбонделлин и Долина Драконьих Костей. Каждые 7 дней активной зоной становится одна из этих 4 территорий, при этом боевые показатели персонажей принудительно урезаются до фиксированного уровня ради поддержания сложности. Принять участие в активности могут только персонажи, достигшие 20 уровня и предварительно разблокировавшие доступ к соответствующим регионам через сюжетные цепочки сержанта Нокса.

Прохождение разделено на 4 фазы длительностью по 3 недели. В активных зонах предстоит собирать специальную валюту под названием Осколки Безумия, выполняя героические встречи, побеждая именных противников и очищая оскверненные алтари приманками Бездны. Раз в несколько часов на локации появляется странствующий мировой босс Безумный Максарексек, победа над которым дает часовое усиление наносимого урона. Финальные награды вроде артефакта Пылающая надежда или скакуна Сумрачная вдова привязаны к общей шкале кошмара всего сервера. Для получения итоговой добычи каждый участник обязан внести личный вклад минимум в 500 осколков, однако в случае недостаточной активности сообщества и незаполненной шкалы награды не получит никто. Кроме того, установлено строгое ограничение на получение наград кампании максимум для 5 персонажей на одну учетную запись.

Над созданием события работали контент-дизайнер Ян Ольсина и системный дизайнер Виктор Ромеро. Разработчики вдохновлялись механиками обновлений Искупленная цитадель и Испытание Жнеца, расширив первоначальный план с 3 зон до 4 с добавлением охоты на оскверненных алтарях. Интерфейс и графические элементы подготовили Валерия Васильева и Хавьер Морено, внедрением ассетов занималась Эми Скопик, а визуальный облик алтарей создала Маргерита Лукки.

С выходом обновления подверглась переработке и система боевых камней: ячейку усилений разделили на 2 самостоятельных слота под названиями Удар и Защита. Чтобы избежать резкого перекоса в балансе характеристик при установке сразу двух камней, уровень предметов каждого боевого камня был уменьшен в 2 раза. В рамках оптимизации инвентаря лимит размера стопки для зелий, катализаторов, купонов и ресурсов был увеличен с 99 до 999 единиц, хотя объединять уже лежащие в сумках предметы игрокам придется вручную.

Вместе с обновлением стартовал боевой пропуск "О разуме и безумии", первая фаза которого продлится до 8 октября 2026 года и содержит артефакт Хохочущая пустота, расходующий здоровье персонажа взамен на ощутимую прибавку к урону. В продажу также поступил лутбокс Сундук дикого приключения с мифическим бардом Бис-виртуоз и скакуном Звёздный удильщик. Как сообщил представитель команды Jeroen den Hartog, текущий модуль является связующим звеном, а студия уже ведет активную разработку следующего крупного модуля под номером 34.