Хороший ход, локализаторы! - Игроки MMORPG Neverwinter Online скоро начнут погоню за "Чудесной Фиговиной" ©

MMORPG Neverwinter, вышедшая еще в 2013 году, по сей день получает различные обновления, и на этот раз авторы запустили временный ивент с весьма любопытной наградой. Во время события “Чудеса Гонда” искатели приключений станут добывать этакие “Удивительные втулки” из противников, с возможностью сложить их в полезные предметы. Также разработчики добавили специальные задания для ремесленников, которые смогут преобразовать свои материалы в “Звездочки” и “Прибамбасы”.

В конечном итоге, продолжая улучшать предметы, игрок получит “Фиговину”, которую впоследствии можно апнуть до “Чудесной Фиговины”. Такое причудливое устройство даст возможность получить специальный ивентовый набор, содержащий множество полезных наград.

Временное событие “Чудеса Гонда” пройдет с 20 до 27 апреля включительно. Узнать больше подробностей об ивенте можно на официальном сайте Neverwinter.