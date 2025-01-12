23-летняя Neverwinter Nights получила новое обновление благодаря "неоплачиваемым программистам"

Неумирающая D&D-RPG Neverwinter Nights 2002 года каким-то образом продолжает развиваться: Beamdog только что выпустила новое, официальное обновление для своего переиздания 2018 года, которое было собрано участниками все еще активной мод-сцены NWN.
Этот релиз был разработан для личного удовольствия и по доброй воле наших коллег-игроков и создателей неоплачиваемыми инженерами-программистами из сообщества NWN.
Основные моменты нового патча включают:
- Встроенная поддержка мультисэмплового сглаживания и анизотропной фильтрации.
- Встроенный инструмент анализа для игроков и администраторов многопользовательских серверов.
- "Крупные" улучшения сетевого кода и производительности.
- Новые скриптовые функции и улучшения.
- QoL-корректировки в редакторе уровней NWN Aurora toolset.
Большинство из них предназначены для тех, кто все еще управляет многопользовательскими серверами или создает собственные кампании для Neverwinter Nights, хотя некоторые из них будут доступны и игрокам. Что касается "значительных" улучшений производительности в обновлении, это может показаться абсурдным изменением для ролевой игры 2002 года, но NWN была создана для одноядерных процессоров, то есть она не может в полной мере использовать преимущества современных многоядерных процессоров, поэтому она могла очень сильно тормозить при использовании некоторых модов.
Кто-нибудь взялся бы за ремейки Невервинтеров, хорошая же тема
лучшеб просто развивали Forgotten Realms.
Да хоть бы ремастер + консольный порт второй части сделали бы, а потом за третью часть взялись бы
Да не, не нужно, оригинал играется досихпор круто
Я думаю первой NwN нужен ремейк в виде диабло, учитывая направленность на изничтожение монстров и весьма скромного ролевого отыгрыша, либо переписывать с нуля весь сюжет добавлять спутников итд. А второй NwN полноценный ремейк с восстановлением вырезанного контента коего были тонны.
Права на вторую часть выкупили бы.
// Джейсин Джейсинов