23-летняя Neverwinter Nights получила новое обновление благодаря "неоплачиваемым программистам"

Неумирающая D&D-RPG Neverwinter Nights 2002 года каким-то образом продолжает развиваться: Beamdog только что выпустила новое, официальное обновление для своего переиздания 2018 года, которое было собрано участниками все еще активной мод-сцены NWN.

Этот релиз был разработан для личного удовольствия и по доброй воле наших коллег-игроков и создателей неоплачиваемыми инженерами-программистами из сообщества NWN.

Основные моменты нового патча включают:

Встроенная поддержка мультисэмплового сглаживания и анизотропной фильтрации.

Встроенный инструмент анализа для игроков и администраторов многопользовательских серверов.

"Крупные" улучшения сетевого кода и производительности.

Новые скриптовые функции и улучшения.

QoL-корректировки в редакторе уровней NWN Aurora toolset.

Большинство из них предназначены для тех, кто все еще управляет многопользовательскими серверами или создает собственные кампании для Neverwinter Nights, хотя некоторые из них будут доступны и игрокам. Что касается "значительных" улучшений производительности в обновлении, это может показаться абсурдным изменением для ролевой игры 2002 года, но NWN была создана для одноядерных процессоров, то есть она не может в полной мере использовать преимущества современных многоядерных процессоров, поэтому она могла очень сильно тормозить при использовании некоторых модов.