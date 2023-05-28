Neverwinter Nights: Enhanced Edition становится все лучше - для игры вышло свежее обновление ©

Первоначально игра вышла в 2002 году, а затем в 2018 году под названием Neverwinter Nights: Enhanced Edition от Beamdog, спустя много лет она все еще получает серьезные обновления, включая новый фильтр пост-обработки Toon добавляющий "мультяшность" графике и улучшение скорости загрузки.

Neverwinter Nights: Enhanced Edition получила совершенно новые расширенные возможности к содержимому Neverwinter Nights Diamond Edition. Пробирайтесь сквозь тени как смертоносный полуэльфийский разбойник, владейте страшной магией как могущественный гномий колдун, побеждайте врагов как облаченный в броню гномий паладин... Какого бы героя вы ни создали, вас ждут невероятные приключения. Откройте для себя магию, чудеса и опасности на каждом шагу в одиночку или с друзьями в этих классических приключениях Dungeons & Dragons.

Заклинания и способности, подобные заклинаниям, теперь отображают индикатор нацеливания, показывающий их радиус действия и, при необходимости, форму и размер AOE.

Добавлена поддержка до 8 мультиклассов, настраиваемых в каждом модуле.

Улучшено время загрузки области до 100 раз!

Добавлен блок новостей в главном меню, который отображает предстоящие патчи и новости сообщества.

Окна NUI больше не будут нарушать ввод в игру (WASD, drag&drop).

Добавлен новый новый фильтр пост-обработки Toon.

Сотни новых функций и полезностей для создателей модов.

Сотни исправлений и оптимизаций

Пример использования фильтра пост-обработки Toon

Разработчики подчеркнули, что работа над игрой продолжится.