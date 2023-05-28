Neverwinter Nights 18.06.2002
9.1 714 оценок

Neverwinter Nights: Enhanced Edition становится все лучше - для игры вышло свежее обновление

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butcher69
Новости

Первоначально игра вышла в 2002 году, а затем в 2018 году под названием Neverwinter Nights: Enhanced Edition от Beamdog, спустя много лет она все еще получает серьезные обновления, включая новый фильтр пост-обработки Toon добавляющий "мультяшность" графике и улучшение скорости загрузки.

Neverwinter Nights: Enhanced Edition получила совершенно новые расширенные возможности к содержимому Neverwinter Nights Diamond Edition. Пробирайтесь сквозь тени как смертоносный полуэльфийский разбойник, владейте страшной магией как могущественный гномий колдун, побеждайте врагов как облаченный в броню гномий паладин... Какого бы героя вы ни создали, вас ждут невероятные приключения. Откройте для себя магию, чудеса и опасности на каждом шагу в одиночку или с друзьями в этих классических приключениях Dungeons & Dragons.

  • Заклинания и способности, подобные заклинаниям, теперь отображают индикатор нацеливания, показывающий их радиус действия и, при необходимости, форму и размер AOE.
  • Добавлена поддержка до 8 мультиклассов, настраиваемых в каждом модуле.
  • Улучшено время загрузки области до 100 раз!
  • Добавлен блок новостей в главном меню, который отображает предстоящие патчи и новости сообщества.
  • Окна NUI больше не будут нарушать ввод в игру (WASD, drag&drop).
  • Добавлен новый новый фильтр пост-обработки Toon.
  • Сотни новых функций и полезностей для создателей модов.
  • Сотни исправлений и оптимизаций

Пример использования фильтра пост-обработки Toon

Разработчики подчеркнули, что работа над игрой продолжится.

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Neverwinter Nights Enhanced Edition "Таблица для Cheat Engine" [UPD: 06.09.2022] {Csimbi}
Neverwinter Nights Enhanced Edition "Таблица для Cheat Engine" [UPD: 06.09.2022] {Csimbi}
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Pop Egor90

Это как что-то из прошлой жизни

4
AT_Sagor

Ждём новый руссик, так-как прошлый почти наверняка снова сломался из-за обновы.

-1