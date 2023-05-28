Neverwinter Nights: Enhanced Edition становится все лучше - для игры вышло свежее обновление

Первоначально игра вышла в 2002 году, а затем в 2018 году под названием Neverwinter Nights: Enhanced Edition от Beamdog, спустя много лет она все еще получает серьезные обновления, включая новый фильтр пост-обработки Toon добавляющий "мультяшность" графике и улучшение скорости загрузки.
Neverwinter Nights: Enhanced Edition получила совершенно новые расширенные возможности к содержимому Neverwinter Nights Diamond Edition. Пробирайтесь сквозь тени как смертоносный полуэльфийский разбойник, владейте страшной магией как могущественный гномий колдун, побеждайте врагов как облаченный в броню гномий паладин... Какого бы героя вы ни создали, вас ждут невероятные приключения. Откройте для себя магию, чудеса и опасности на каждом шагу в одиночку или с друзьями в этих классических приключениях Dungeons & Dragons.
- Заклинания и способности, подобные заклинаниям, теперь отображают индикатор нацеливания, показывающий их радиус действия и, при необходимости, форму и размер AOE.
- Добавлена поддержка до 8 мультиклассов, настраиваемых в каждом модуле.
- Улучшено время загрузки области до 100 раз!
- Добавлен блок новостей в главном меню, который отображает предстоящие патчи и новости сообщества.
- Окна NUI больше не будут нарушать ввод в игру (WASD, drag&drop).
- Добавлен новый новый фильтр пост-обработки Toon.
- Сотни новых функций и полезностей для создателей модов.
- Сотни исправлений и оптимизаций
Пример использования фильтра пост-обработки Toon
Разработчики подчеркнули, что работа над игрой продолжится.
Это как что-то из прошлой жизни
Ждём новый руссик, так-как прошлый почти наверняка снова сломался из-за обновы.