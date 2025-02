Состоялся релиз масштабного DLC Doom of Icewind Dale, который продолжает сюжетную линию культовой Neverwinter Nights

Радостная новость для всех поклонников культовой Neverwinter Nights. Сегодня, спустя более года с момента выхода бета-версии, дебютировала полная версия коммерческо-фанатского продолжения обновленной версии классической RPG 2002 года. Doom of Icewind Dale - именно так называется DLC - доступно в Steam (346 рублей) и GOG (239 рублей).

Спустя более 20 лет история Героя Невервинтера наконец-то продолжается в новом эпическом приключении Люка Скалла, автора фэнтези и ведущего дизайнера Tyrants of the Moonsea [кампания для первой части Neverwinter Nights].

Расширение позволит взять на себя роль главного героя, который просыпается в Долине Ледяного Ветра (Icewind Dale) и понимает, что его не только оставила умирать таинственная сила, но и лишила памяти. Протагонист должен пережить "страшную угрозу для Долины, докопавшись до истины о своем похищении. Ответы, которые он найдет, определят судьбу Забытых Королевств".

В ходе игры предстоит исследовать арктические дикие земли Долины Ледяного Ветра. На пути к раскрытию заговора, целью которого является освобождение опасного божества, мы столкнемся со снежными гоблинами, ледяными троллями и йети. Старые и новые друзья помогут главному герою выполнить миссию и вернуть себе память.

Расширение Doom of Icewind Dale предлагает:

сюжет, рассчитанный примерно на 10-15 часов;

14 областей для исследования;

возможность нанять 5 компаньонов, включая персонажей из кампании Wailing Death и Tyrants of the Moonsea;

14 новых монстров и дополнительные портреты существ;

16 новых музыкальных треков и 24 новые эмбиентные композиции

Стоит отметить, что деньги от продажи Doom of Icewind Dale пойдут на "разработку оставшейся части кампании The Blades of Netheril - эпического продолжения саги Героя Невервинтера и любовного письма к Neverwinter Nights и ее сообществу".