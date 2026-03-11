Ветеран индустрии Дон Даглоу: "Бизнесу всё равно на вас - просто продолжайте делать игры"

Один из пионеров игровой индустрии Дон Даглоу выступил на конференции Game Developers Conference 2026 и поделился своим взглядом на работу в индустрии после более чем 50 лет карьеры. По словам разработчика, создателям игр важно помнить, что игровая индустрия прежде всего остаётся бизнесом, который не отвечает взаимностью на любовь к своему делу.

Даглоу отметил, что за долгую карьеру пережил множество трудностей: его увольняли, он сталкивался с финансовыми проблемами и даже банкротством. Однако это не заставило его отказаться от разработки игр.

«Игры — это бизнес. И бизнес не любит вас в ответ. Нужно просто принять это», — объяснил он во время выступления.

По мнению Даглоу, к индустрии стоит относиться как к стихии: она подчиняется законам экономики так же, как океан подчиняется законам физики. Разработчикам остаётся лишь учиться «плыть» в этих условиях и продолжать заниматься своим ремеслом.

Несмотря на трудности, ветеран индустрии подчеркнул, что не собирается прекращать заниматься играми. Он считает разработку именно ремеслом, которое важно продолжать независимо от того, как складывается ситуация в бизнесе.

Дон Даглоу считается одним из первопроходцев игровой индустрии. Он работал над ранними компьютерными RPG, участвовал в создании первых спортивных симуляторов и был одним из разработчиков оригинальной версии Neverwinter Nights — одной из первых многопользовательских ролевых игр с графикой.