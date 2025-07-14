GOG добавила оригинальную Neverwinter Nights 2 в свою программу сохранения игр за день до выхода улучшенной версии

Игра Neverwinter Nights 2 из серии Dungeons & Dragons присоединилась к программе GOG Preservation Program 14 июля 2025 года, за день до выхода её ремастера Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition для Nintendo Switch, PlayStation 4 и 5, ПК с Windows, Xbox One и Xbox Series X|S, который состоится 15 июля 2025 года.

Кроме того, GOG предоставила скидку 15% на предстоящую Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition для владельцев Neverwinter Nights 2 Complete.

Согласно информации на странице Neverwinter Nights 2 в GOG, игра прошла проверку стабильности и совместимости с Windows 10 и 11, были исправлены проблемы с некорректной работой Serial Tool и устранена проблема с чёрным экраном при переключении разрешения экрана.

Оригинальная игра 2006 года была разработана Obsidian Entertainment и издана Atari, а Enhanced Edition разработана и издана Aspyr Media.

Ремастер будет включать полную кроссплатформенную поддержку, поддержку модов через Steam, новый пользовательский интерфейс, поддержку контроллеров, улучшенное управление камерой, доработанную игровую механику и улучшенные текстуры.