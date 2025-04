Ремастер классической Neverwinter Nights 2 еще не анонсирован, но уже прошел проверку для Steam Deck

Несмотря на отсутствие официального анонса, ремастер Neverwinter Nights 2 Enhanced Edition уже прошёл проверку на Steam Deck, о чём свидетельствуют свежие обновления на SteamDB. По данным Gaming on Linux, 3 апреля в базе были замечены изменения, намекающие на активную разработку проекта.

При этом Beamdog, ответственная за оригинальные ремастеры Neverwinter Nights и игр на Infinity Engine, заявила, что не имеет отношения к новому проекту. В EULA на странице в Steam упоминается Aspyr — студия, известная адаптациями классических игр по Star Wars, включая Knights of the Old Republic 2 от Obsidian.

Neverwinter Nights 2 заслуживает ремастера как никто другой: технические амбиции игры делали её сложной в обращении даже на момент релиза. Проблемы с интерфейсом, разрешением, AI-компаньонами и управлением до сих пор мешают комфортному прохождению. Поддержка Steam Deck и модов — ключевые шаги к возрождению этой классики.