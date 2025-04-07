Ремастер классической Neverwinter Nights 2 еще не анонсирован, но уже прошел проверку для Steam Deck

Несмотря на отсутствие официального анонса, ремастер Neverwinter Nights 2 Enhanced Edition уже прошёл проверку на Steam Deck, о чём свидетельствуют свежие обновления на SteamDB. По данным Gaming on Linux, 3 апреля в базе были замечены изменения, намекающие на активную разработку проекта.
При этом Beamdog, ответственная за оригинальные ремастеры Neverwinter Nights и игр на Infinity Engine, заявила, что не имеет отношения к новому проекту. В EULA на странице в Steam упоминается Aspyr — студия, известная адаптациями классических игр по Star Wars, включая Knights of the Old Republic 2 от Obsidian.
Neverwinter Nights 2 заслуживает ремастера как никто другой: технические амбиции игры делали её сложной в обращении даже на момент релиза. Проблемы с интерфейсом, разрешением, AI-компаньонами и управлением до сих пор мешают комфортному прохождению. Поддержка Steam Deck и модов — ключевые шаги к возрождению этой классики.
Классика заслуживает ремастера, ремейка или адаптаций)
Да лучше пускай ремастеры\ремейки классики выпускают, один чёрт кроме графона современные игори ощущаются пресными.
Если не станет калом, а успехом, то можно и адаптации им пилить по играм)
Да я даже ремастеру буду рад, это же шедевр из тех мифических времён, когда талантливые люди делали игры что бы играть, а не что бы высказать свою политическую позицию.
шатап анд тейк май мани.
эти хоть каждую неделю не вещают "вот завтра уже выйдет, пождите", а тихо на крысу клепают ремастер...
В своё время не осилил НН, слишком душной и неинтересной показалась, тем более на фоне более привлекательных представителей жанра. Ну, будет ещё один шанс, ждём.
Таким должен был быть БГ3, а не унылой пошаговой дрочкой.
НН2+МП лучшая арпг.
Вроде тряпка, а сосков нет. Тогда зачем надевать что-то