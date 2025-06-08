Состоялся анонс улучшенной версии Neverwinter Nights 2 для ПК и консолей - релиз 15 июля

Разработчик Aspyr анонсировал ремастер классической RPG Neverwinter Nights 2 на основе Dungeons & Dragons. Игра, получившая название Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition, была представлена во время PC Gaming Summer Showcase 2025 с трейлером, который вы можете посмотреть выше.
Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition будет включать все дополнения (Mask of the Betrayer, Storm of Zehir и Mysteries of Westgate), которые были изначально выпущены для основополагающей RPG.
Эта версия также будет отличаться улучшенной графикой и звуком, а также лучшей совместимостью с современным оборудованием. Наряду со всем этим, Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition также будет включать поддержку модов с полной интеграцией с Steam Workshop в Steam-релизе игры.
Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition выйдет на ПК (в Steam и GOG), PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. ПК-релиз игры также может похвастаться полной поддержкой Steam Deck, а также любого контроллера. Игра выйдет 15 июля.
На днях было лютое желание перепройти, уже почти начал качать, но тут случайно наткнулся что возможно выйдет ремастер в этом году, решил дождаться. Зря, надо было качать. Отличий практически не вижу, ленивый ремастер какой-то.
Ну да,после облы ремастеры просто подтянувшие разрешение текстур стоит называть HD переизданиями.
просто фильтр резкости поверх мыльных текстур из 2006, а анимации всё такие же деревянные. Поддержка контроллера и Стим Дека для игры, которая должна запускаться на тостере, преподносится как невероятное достижение. 100 часов беготни по пустым коридорам и чтения графоманских диалогов, когда вокруг полно современных игр. Лучше бы моддеры сами доделали, чем это.
Поддержка падов самое то 👍
По скринам я улучшения вообще не вижу. Вы посмотрите на эти божественные портреты в рамках, найдите отличие от оригинала)
Скорее всего просто завезут поддержку современных широкоформатных мониторов.
ГОСПОДИ ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ ВАМ
А что тебе мешало накатить на ваниллу пачку графических модов и ХД текстурки?
О-о-о-о, вот в это мы играем))) до сих пор диски с игрой и допами дома лежат))) // Миша Калинин
Я так понимаю, русского не завезут и снова энтузиастам придётся переводы внедрять?
Это ленивый ремастер, в такие не добавляют перевод.
на странице в Steam не только русский заявлен, но и озвучка
Так и не прошел в свое время,хотя первую с доками проходил несколько раз. Может в этот раз получится // Рома Смерть
Играем
Надеюсь эмоция "лук" будет присутствовать))