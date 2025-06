Состоялся анонс улучшенной версии Neverwinter Nights 2 для ПК и консолей - релиз 15 июля

Разработчик Aspyr анонсировал ремастер классической RPG Neverwinter Nights 2 на основе Dungeons & Dragons. Игра, получившая название Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition, была представлена ​​во время PC Gaming Summer Showcase 2025 с трейлером, который вы можете посмотреть выше.

Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition будет включать все дополнения (Mask of the Betrayer, Storm of Zehir и Mysteries of Westgate), которые были изначально выпущены для основополагающей RPG.

Эта версия также будет отличаться улучшенной графикой и звуком, а также лучшей совместимостью с современным оборудованием. Наряду со всем этим, Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition также будет включать поддержку модов с полной интеграцией с Steam Workshop в Steam-релизе игры.

Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition выйдет на ПК (в Steam и GOG), PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. ПК-релиз игры также может похвастаться полной поддержкой Steam Deck, а также любого контроллера. Игра выйдет 15 июля.