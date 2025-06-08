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Neverwinter Nights 2 31.10.2006
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Вид сверху, Фэнтези
9 1 329 оценок

Состоялся анонс улучшенной версии Neverwinter Nights 2 для ПК и консолей - релиз 15 июля

monk70 monk70

Разработчик Aspyr анонсировал ремастер классической RPG Neverwinter Nights 2 на основе Dungeons & Dragons. Игра, получившая название Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition, была представлена ​​во время PC Gaming Summer Showcase 2025 с трейлером, который вы можете посмотреть выше.

Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition будет включать все дополнения (Mask of the Betrayer, Storm of Zehir и Mysteries of Westgate), которые были изначально выпущены для основополагающей RPG.

Эта версия также будет отличаться улучшенной графикой и звуком, а также лучшей совместимостью с современным оборудованием. Наряду со всем этим, Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition также будет включать поддержку модов с полной интеграцией с Steam Workshop в Steam-релизе игры.

Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition выйдет на ПК (в Steam и GOG), PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. ПК-релиз игры также может похвастаться полной поддержкой Steam Deck, а также любого контроллера. Игра выйдет 15 июля.

23
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Eclair_93

На днях было лютое желание перепройти, уже почти начал качать, но тут случайно наткнулся что возможно выйдет ремастер в этом году, решил дождаться. Зря, надо было качать. Отличий практически не вижу, ленивый ремастер какой-то.

4
samosan

Ну да,после облы ремастеры просто подтянувшие разрешение текстур стоит называть HD переизданиями.

Gridon

просто фильтр резкости поверх мыльных текстур из 2006, а анимации всё такие же деревянные. Поддержка контроллера и Стим Дека для игры, которая должна запускаться на тостере, преподносится как невероятное достижение. 100 часов беготни по пустым коридорам и чтения графоманских диалогов, когда вокруг полно современных игр. Лучше бы моддеры сами доделали, чем это.

1
Madiark

Поддержка падов самое то 👍

Даздрасен Дыклоп

По скринам я улучшения вообще не вижу. Вы посмотрите на эти божественные портреты в рамках, найдите отличие от оригинала)

yar1097

Скорее всего просто завезут поддержку современных широкоформатных мониторов.

Syntrax

ГОСПОДИ ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ ВАМ

Даздрасен Дыклоп

А что тебе мешало накатить на ваниллу пачку графических модов и ХД текстурки?

Пользователь ВКонтакте

О-о-о-о, вот в это мы играем))) до сих пор диски с игрой и допами дома лежат))) // Миша Калинин

JohnRPG

Я так понимаю, русского не завезут и снова энтузиастам придётся переводы внедрять?

Даздрасен Дыклоп

Это ленивый ремастер, в такие не добавляют перевод.

Konstantin Anciferov

на странице в Steam не только русский заявлен, но и озвучка

1
Пользователь ВКонтакте

Так и не прошел в свое время,хотя первую с доками проходил несколько раз. Может в этот раз получится // Рома Смерть

Majester

Играем

JackBV

Надеюсь эмоция "лук" будет присутствовать))