Гномы, адское пламя и паровые экзоскелеты: New Arc Line получила первое масштабное обновление

Если после финальных титров Baldur’s Gate 3 вы остались с чувством пустоты и тоски по качественной классической RPG, то у нас есть для вас достойный кандидат на восполнение утраты. New Arc Line — мрачная стимпанк-CRPG, сочетающая фэнтезийный фольклор и индустриальный прогресс — вышла в раннем доступе и только что получила своё первое крупное обновление Smoke and Mirrors. Оно приносит с собой не только новую расу и два свежих класса, но и полноценную линейку квестов, расширяющую и без того насыщенный мир.

Главное нововведение — появление гномов. Как и положено, они выносливы, упрямы и глубоко связаны с металлом, камнем и знаниями. Но самое интересное — доступные только им (пока что) два новых класса: маг адского огня и паровой механик. Первый — это буквально ходячая апокалипсис-машина. Маги адского огня не церемонятся с переговорами, они вызывают пылающих демонов, размахивают булавами и выжигают врагов тьмой и пламенем. Их философия проста: милосердие — слабость, а сила — высшая ценность.

Второй класс — полная противоположность. Паровой механик — это инженер на стероидах. Он вооружён экзоскелетами, гаджетами и чудовищной силой, которая позволяет ему буквально превращаться в бронированную крепость. С ростом уровня такие персонажи становятся не только неубиваемыми, но и смертельно опасными, сочетая грубую силу с технологическими изысками.

Кроме того, Smoke and Mirrors открывает новую сюжетную зону — Священное дерево, где вас ждёт загадочный союзник, имеющий важное значение для будущих обновлений. Квестовая линия обещает атмосферное приключение, а сама локация — визуальное и нарративное разнообразие.

Игра уже доступна в раннем доступе на Steam, Epic Games Store и GOG. С 17 по 21 июля она продаётся со скидкой 20% в рамках фестиваля Tacticon.