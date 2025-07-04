Обновление Smoke & Mirrors для New Arc Line выйдет 17 июля и добавит гномов, новые игровые классы, контент и другое

Новая cRPG New Arc Line от Fulqrum Publishing и разработчика Dreamate, вышла в раннем доступе в ноябре прошлого года, теперь получает свое первое крупное обновление в конце этого месяца, 17 июля 2025 года - Smoke & Mirrors.

Оно добавит в игру новую игровую расу, поскольку будут введены гномы, а также два новых игровых класса, которые будут доступны исключительно гномам, прежде чем станут доступны игрокам, играющим за людей или эльфов. Обновление также добавит новую квестовую линию для игроков, которая называется «Шаг за занавес», и которая также представит игрокам новое место для исследования, называемое Священным деревом.

Два новых класса, которые будут добавлены, это Маг Адского Пламени и Паровой Механик. Маг Адского Пламени довольно очевиден. Это класс, за который стоит играть, если вы хотите наносить огромный урон огненными атаками, которые могут действительно сжечь любого, кто попытается встать у вас на пути.

Steam Mechanic полагается на свое снаряжение и способность к изобретательству с паровыми экзоскелетами, которые помогают им справляться с врагами. Как уже говорилось ранее, классы Hellfire Mage и Steam Mechanic будут эксклюзивными для гномов, прежде чем они станут доступны игрокам-людям и эльфам в будущем. Согласно пресс-релизу Fulqrum и Dreamate, они будут доступны для других рас «через последующие обновления».