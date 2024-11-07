Пошаговая ролевая игра New Arc Line выйдет на ПК в конце ноября

Поворотная ролевая игра New Arc Line выйдет в раннем доступе для ПК через Steam, Epic Games Store и GOG 26 ноября по цене $19,99 / 19,99, объявили издательство Fulqrum и разработчик Dreamate. Полноценный релиз планируется на PlayStation 5, Xbox Series и PC.

Dreamate выбрали модель запуска в раннем доступе, чтобы тесно сотрудничать с игроками, основываясь на положительных отзывах демоверсии с фестиваля Steam. Несмотря на то что такой подход для сюжетной RPG вызывает вопросы у игроков, разработчики уверяют, что начальный доступ будет содержать лишь четверть основной сюжетной линии. Будут добавлены новые зоны и квесты, но основной акцент сделан на разработке новых классов, умений, компаньонов и балансировке ключевых механик.

Сюжет переносит нас в мир техномагии, где игрок прибывает в город New Arc, полный тайн и социальных проблем. Здесь игроку предстоит преодолеть жесткую иерархию общества, используя технопанк-оборудование или арканные искусства. Выбирайте, кем стать: героем, вдохновляющим массы, или безжалостным злодеем. Игрок может формировать свою команду, устанавливать отношения и принимать сложные решения, влияющие на судьбы окружающих.

Ждут захватывающие пошаговые тактические бои и богатая система развития персонажа с шестью классами и двенадцатью подклассами.