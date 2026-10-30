В GOG раздают A New Beginning - триллер-адвенчуру выполненную в стиле графических романов

A New Beginning сочетает приключенческий геймплей с элементами триллера. Сюжет переносит игроков в будущее, пережившее глобальную катастрофу. В центре истории — биоинженер Бентон Свенсон, которому предстоит предотвратить надвигающуюся климатическую катастрофу и спасти человечество. Путешествие охватит множество точек земного шара.

Разработчики обещают насыщенное повествование с большим количеством юмора и оригинальными моментами, включая анимированные эпизоды в стиле комиксов. Игрокам предстоит исследовать 100 локаций с детально проработанным окружением.

Забрать можно по ссылке. Раздача продлится до 2 Ноября 17:00 МСК.