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A New Beginning 08.10.2010
Адвенчура, Квест, Инди, Постапокалипсис
7.7 75 оценок

В GOG раздают A New Beginning - триллер-адвенчуру выполненную в стиле графических романов

KoRnEr KoRnEr

A New Beginning сочетает приключенческий геймплей с элементами триллера. Сюжет переносит игроков в будущее, пережившее глобальную катастрофу. В центре истории — биоинженер Бентон Свенсон, которому предстоит предотвратить надвигающуюся климатическую катастрофу и спасти человечество. Путешествие охватит множество точек земного шара.

Разработчики обещают насыщенное повествование с большим количеством юмора и оригинальными моментами, включая анимированные эпизоды в стиле комиксов. Игрокам предстоит исследовать 100 локаций с детально проработанным окружением.

Забрать можно по ссылке. Раздача продлится до 2 Ноября 17:00 МСК.

ПК 1 Трейлеры 1 Раздачи и скидки 1
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