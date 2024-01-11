Разработчики градостроительной стратегии New Cycle подробнее рассказали о важности жителей

Сегодня Core Engage и Daedalic Entertainment представили более подробную информацию о New Cycle, их постапокалиптической градостроительной стратегии на выживание, которая выйдет в раннем доступе через неделю, 18 января 2024 года.

Как лидер группы выживших после глобальной катастрофы, вызванной разрушительными солнечными вспышками, на ваши плечи ложится ответственность за восстановление цивилизации. Ваши первоначальные возможности ограничены, как и доступные ресурсы, однако самый важный ресурс остается неизменным от начала до конца: жители вашего поселения.

В начале игры вы начинаете новую эру человечества, новый цикл. У вас есть элементарная среда обитания, несколько граждан, которые могут вам помочь, и земля, богатая ресурсами, которые вы можете собирать и обрабатывать. Ваша основная цель — продвинуть свое поселение и создать основу для выживания, постепенно расширяя свои возможности посредством вновь открытых знаний и исследований. С каждым новым уровнем технологического прогресса ваши возможности расширяются. Однако по мере продвижения вам придется бороться с требованиями и рисками, присущими сложной задаче восстановления.

Несмотря на тщательное планирование, нехватка сырья неизбежна, если вы собираете урожай в окрестностях вашего города. Чтобы избежать узких мест, которые наносят ущерб вашим сложным производственным циклам, вам необходимо быстро адаптироваться к таким изменениям посредством внедрения новых технологий и экспедиций в неизведанные регионы. Постоянный доход от основных ресурсов обеспечит сытость и счастье вашего постоянно растущего населения. Но независимо от того, насколько тщательно вы планируете свои производственные цепочки, случайные события и катастрофы могут произойти внезапно, включая изнурительные песчаные бури, нарушающие электроснабжение, безудержные вспышки гриппа, уничтожающие вашу рабочую силу, или старый военный корабль, появляющийся в вашей бухте со своей загадочной командой, угрожающей вашему городу.

Чтобы ваш город преуспел, вы должны учитывать благополучие и здоровье своей рабочей силы при планировании производства. Переутомление жителей приводит к неудовлетворенности, как правило, к более высокой восприимчивости к болезням и большему количеству ошибок при работе, что может привести к пожарам. Недовольное население с низким моральным духом работает неоптимально, что со временем приводит к перебоям в поставках и производстве. В конечном счете, если условия труда остаются неприемлемыми слишком долго, вам также придется иметь дело с жителями, покидающими ваш город, поэтому лучше всегда проверять моральный дух вашего работника.