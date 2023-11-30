Симулятор градостроения с элементами выживания New Cycle выйдет 18 января 2024 года

Градостроительная и стратегическая игра New Cycle, вдохновленная дизельпанком, выйдет в раннем доступе для PC в сервисе Steam 18 января 2024 года, объявили издатель Daedalic Entertainment и разработчик Core Engage.
В раннем доступе будут представлены режимы кампании и песочницы, три биома, 54 здания, 47 добываемых ресурсов, три класса общества, восемь различных стадий развития, а также набор 3D-активов, разделенных на три основные эпохи и подходы к художественному стилю.
Когда Старый Свет рухнул, человечество погрузилось в хаос. Солнечная вспышка уничтожила все институты человеческой цивилизации, заставив людей искать себя в коллективном безумном стремлении к выживанию. Ваша группа выросла в таком мире, мире отчаянного трайбализма, где сама атмосфера борется за выживание. Теперь вы стремитесь вернуть человечеству цель и единство, обеспечив при этом непрерывность существования живых существ.
Будучи первым проектом Core Engage, New Cycle стремится вдохнуть новую жизнь в жанр выживания колоний, улучшив и повторив все его краеугольные камни, как в повествовательном, так и в механическом плане.
Выглядит как клон "Их миллиарды". Такая же мрачнокоричневая графика. Но там хоть фича была. Например паровые роботы, орды зомби, исследования бункеров в стиле экшен-рпг. А тут что?