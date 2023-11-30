Симулятор градостроения с элементами выживания New Cycle выйдет 18 января 2024 года

В 2034 году солнечный всплеск привёл к глобальной катастрофе, которая уничтожила все технологии и цивилизацию. Лишь немногие смогли выжить в этом хаосе и укрыться в лесу, где они пытаются создать новое общество на руинах старого. Вы станете лидером одной из таких групп и возьмёте на себя ответственность за сохранение жизни на планете. Ваша цель — не только выжить, но и достичь процветания и счастья в Новом мире.

Вы будете строить своё поселение, управлять ресурсами, принимать решения и взаимодействовать с другими поселениями. Вы также будете сталкиваться с различными угрозами от природы. Новый мир имеет нестабильный климат, в котором происходят катастрофические события, такие как землетрясения, наводнения или пожары. Вы должны быть готовы к любым испытаниям и адаптироваться к изменяющимся условиям.