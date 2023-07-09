Реалистичный симулятор скалолазания New Heights вышел в раннем доступе ©

Разработчик Wikkl Works выпустил свой симулятор скалолазания и боулдеринга New Heights в ранний доступ Steam, где игра пробудет около года.

«В настоящее время мы разрабатываем две области: Тренировочные полигоны и Бельгийские Арденны, содержащие четыре локации, на которые можно подняться. Конечно, потребуется около 50+ часов, чтобы полностью пройти все возможные маршруты только в этих четырех локациях, но от 12 до 16 часов, чтобы пройти их в обычном режиме, после чего вы откроете новую область».

Полная версия игры будет включать в себя гораздо больше реальных локаций для лазания, больше вариантов настройки и более конкретизированную линию «карьерных» квестов, возможно, с озвучкой. Разработчики рассматривают возможность добавления многопользовательской игры в реальном времени.