Реалистичный симулятор скалолазания New Heights вышел в раннем доступе

Разработчик Wikkl Works выпустил свой симулятор скалолазания и боулдеринга New Heights в ранний доступ Steam, где игра пробудет около года.
«В настоящее время мы разрабатываем две области: Тренировочные полигоны и Бельгийские Арденны, содержащие четыре локации, на которые можно подняться. Конечно, потребуется около 50+ часов, чтобы полностью пройти все возможные маршруты только в этих четырех локациях, но от 12 до 16 часов, чтобы пройти их в обычном режиме, после чего вы откроете новую область».
Полная версия игры будет включать в себя гораздо больше реальных локаций для лазания, больше вариантов настройки и более конкретизированную линию «карьерных» квестов, возможно, с озвучкой. Разработчики рассматривают возможность добавления многопользовательской игры в реальном времени.
Кто помнит тот самый уровень из "Paris 1313"?))
Ну если и придумали такую игру, вот чего уже не сделать из нее полностью игру про скалолазов, дать специальные приспособления для этого, ну нет мы сделаем подобие помойной "Only Up"
Хрень какая-то. Играл в демку Jusant и там намного лучше и удобнее сделано это.
Тоже мне удивили, в АС Одесее перс мог забраться на любую скалу