Долгожданный показ игры Marvel’s Iron Man от студии Motive может состояться уже совсем скоро. Разработчики неожиданно обновили официальный сайт студии, и это совпало с приближением The Game Awards - одной из главных игровых церемоний года.

До мероприятия осталось всего несколько недель. Уже известны номинанты на награды, но зрители также ждут крупных анонсов и новых трейлеров. Ранее стало известно, что Disney будет широко представлена на шоу, поэтому поклонники рассчитывают увидеть новости о Kingdom Hearts 4 и Star Wars Jedi 3.

На обновление сайта Motive обратил внимание пользователь X Marvel1943Rise. Изменения не слишком масштабные: разработчики немного освежили внешний вид и структуру страницы. Точная дата обновления неизвестна, однако архивная версия сайта показывает, что он действительно изменился.

Само по себе обновление сайта не подтверждает скорый показ игры. Тем не менее Motive уже готовит что-то связанное с Marvel’s Iron Man. Ранее в сети появился утёкший трейлер, после чего студия заявила, что поделится новостями, когда будет готова.

На фоне этих событий обновление сайта выглядит как возможная подготовка к официальному анонсу. По предположению TheGamer, на The Game Awards может состояться премьера первого полноценного трейлера Marvel’s Iron Man. Впрочем, не исключено, что изменения никак не связаны с церемонией, а показ игры состоится уже в 2027 году.