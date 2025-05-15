Инсайдер поделился новыми подробностями Iron Man: открытый мир, полеты и наземные бои в стиле Batman Arkham

Недавно пользователи обнаружили новую информацию касательно предстоящей Iron Man от EA Motive в свежих вакансиях студии:
Сегодня инсайдер поделился дополнительной информацией, которая стала ему известна об игре. По его словам, он получил её от одного из тестеров игры и при необходимости готов предоставить модераторам доказательства своих слов, что добавляет ему определенный кредит доверия.
- Игра все еще находится на ранней стадии разработки, ее выхода придется подождать еще как минимум 2 года;
- EA не планирует добавлять микротранзакции в игру;
- Побочные квесты похожи на Marvel's Spider-Man - испытания на скорость, режим орды, мини-игра со взломом и т.д.;
- Бои на земле похожи на серию Batman Arkham;
- Система крафта с деталями, где можно создавать новые способности;
- В игре будет много костюмов;
- Полеты похожи на Anthem;
- В игре будет открытый мир, но инсайдер слышал, что будут и линейные уровни;
- Железный человек сможет летать и стрелять дальними атаками в любое время. Когда будет заполнена шкала адреналина (или её аналог), герой сможет делать завершающие приемы, как Человек-паук.
По словам инсайдера, пока что боевая система в игре выглядит не слишком впечатляющей, тем не менее, у разработчиков еще достаточно времени до релиза игры чтобы доработать её.
Все что было до, очень посредственно выглядело. Почему-то и тут есть подозрения, что будет не очень. Не получается у них сделать хорошую игру про железного человека...
Ну ок, интригует. ЖЧ пока что ни в одной игре нормально не был представлен, а уж в открытом мире тем более. Надеюсь разрабы не станут повторять опыт других и сделают какой-нибудь другой город взамен надоевшему Нью-Йорку. Ну и костюмы, их должно быть прям МНОГО, я. как фанат комиксов Marvel, точно за это спасибо разрабам скажу. Короче надеюсь, что это будет больше Spider-Man или Batman Arkham, нежели Marvel's Avengers.
Шикарно представлен в Iron-man VR.
Ну тут спорно. Я обзоры на эту игру смотрел, вроде типа норм. Но это не ААА, да и VR есть далеко не у всех, т.е. игра на узкую аудиторию. А хотелось бы что-то высокобюджетное и хайповое.
Ea и не добавляет микротранзакции, неужто планируют платными длс с костюмами нас кормить