Инсайдер поделился новыми подробностями Iron Man: открытый мир, полеты и наземные бои в стиле Batman Arkham

Недавно пользователи обнаружили новую информацию касательно предстоящей Iron Man от EA Motive в свежих вакансиях студии:

Сегодня инсайдер поделился дополнительной информацией, которая стала ему известна об игре. По его словам, он получил её от одного из тестеров игры и при необходимости готов предоставить модераторам доказательства своих слов, что добавляет ему определенный кредит доверия.

Игра все еще находится на ранней стадии разработки, ее выхода придется подождать еще как минимум 2 года;

EA не планирует добавлять микротранзакции в игру;

Побочные квесты похожи на Marvel's Spider-Man - испытания на скорость, режим орды, мини-игра со взломом и т.д.;

Бои на земле похожи на серию Batman Arkham;

Система крафта с деталями, где можно создавать новые способности;

В игре будет много костюмов;

Полеты похожи на Anthem;

В игре будет открытый мир, но инсайдер слышал, что будут и линейные уровни;

Железный человек сможет летать и стрелять дальними атаками в любое время. Когда будет заполнена шкала адреналина (или её аналог), герой сможет делать завершающие приемы, как Человек-паук.

По словам инсайдера, пока что боевая система в игре выглядит не слишком впечатляющей, тем не менее, у разработчиков еще достаточно времени до релиза игры чтобы доработать её.