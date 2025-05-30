Iron Man не будет отменена, заверили в Electronic Arts и Marvel

Electronic Arts и Marvel заверили, что игру Iron Man никто не отменит: тайтл, посвященный знаменитому герою в доспехах, не постигнет та же участь, что и игру про «Черную пантеру», как многие опасались.

«Наше партнерство с Marvel остается тесным, и мы продолжим долгосрочное сотрудничество по нескольким играм», - сказала Лаура Миле, президент EA Entertainment, в комментарии для IGN.

«Долгосрочные отношения между Marvel Games и EA, творческое партнерство, направленное на создание оригинальных историй с участием любимых персонажей Marvel, остаются прочными», - подтвердил представитель Marvel.

Как стало известно в 2022 году, Electronic Arts заключила соглашения на разработку «нескольких игр» помимо Iron Man, и, судя по сегодняшним заявлениям, речь идет о трех проектах, который не были отложены и, возможно, когда-нибудь увидят свет.

Отменив «Черную пантеру» и закрыв Cliffhanger Games, издатель, тем самым, заявил о намерении сосредоточиться на своих наиболее значимых IP и, соответственно, свести к минимуму усилия по различным проектам. Теперь важно понять, как новый подход EA повлияет на разработку игры про Железного человека и двух других игр по лицензии Marvel, особенно в свете очевидного кризиса, наблюдаемого в компании в последнее время.