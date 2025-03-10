Iron Man от студии EA Motive могут показать на предстоящей конференции GDC

В этом году 17-21 марта состоится мероприятие Game Developers Conference. Сообщается, что студия EA Motive, создатели предстоящей Iron Man, будут присутствовать на GDC.

В анонсе мероприятия отмечается, что EA Motive представят свои наработки по разработке "Наборов текстур" для Dead Space, Iron Man и других игр. Наборы текстур - это современное переосмысление конвейера текстур, объединяющее наборы связанных текстур в единый ресурс и использующее основанный на данных и расширяемый подход к созданию, обработке и выборке текстур.

Таким образом, вероятно, на мероприятии студия наконец-то покажет материалы по игре.