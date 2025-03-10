Iron Man от студии EA Motive могут показать на предстоящей конференции GDC

В этом году 17-21 марта состоится мероприятие Game Developers Conference. Сообщается, что студия EA Motive, создатели предстоящей Iron Man, будут присутствовать на GDC.
В анонсе мероприятия отмечается, что EA Motive представят свои наработки по разработке "Наборов текстур" для Dead Space, Iron Man и других игр. Наборы текстур - это современное переосмысление конвейера текстур, объединяющее наборы связанных текстур в единый ресурс и использующее основанный на данных и расширяемый подход к созданию, обработке и выборке текстур.
Таким образом, вероятно, на мероприятии студия наконец-то покажет материалы по игре.
вся эта тема с марвеловскими комиксоидами на данный момент полностью стухла, походу даже фанатам уже всё приелось, а они все пытаются клепать фильмы и игры, которые проваливаются
Ну как видишь, марвел райвалс окупился.
Правда, за счёт ж0п, и школьников на них фапающих. А сама по себе игра мусор.
Фигнёй занимаются. Лучше бы работали над трилогией Dead Space (ремейками) а потом и продолжения можно было сделать. Так нет, всё против фанатов.
Фигня это твой Dead Space. Хватает ужастиков.
Поддерживаю
Может, в этот раз получится неплохая игра?
По идее, даже в игрушке 2008 года были неплохие находки. С сегодняшними технологиями можно хитяру забацать.
Да, игра 2008 очень неплохая была
Единственное, что я хочу увидеть- новость об закрытии ЕА.
Тогда 3 часть похождения Кэла Кэстиса star wars не увидим.Почти готовую новую зампельную баттлу тоже под нож.
SW: куча аванпостов, гринда, и багованные релизы. Возможно донат.
Батла: донатная помойка.