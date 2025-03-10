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Iron Man New TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.4 81 оценка

Iron Man от студии EA Motive могут показать на предстоящей конференции GDC

AceTheKing
Новости

В этом году 17-21 марта состоится мероприятие Game Developers Conference. Сообщается, что студия EA Motive, создатели предстоящей Iron Man, будут присутствовать на GDC.

В анонсе мероприятия отмечается, что EA Motive представят свои наработки по разработке "Наборов текстур" для Dead Space, Iron Man и других игр. Наборы текстур - это современное переосмысление конвейера текстур, объединяющее наборы связанных текстур в единый ресурс и использующее основанный на данных и расширяемый подход к созданию, обработке и выборке текстур.

Таким образом, вероятно, на мероприятии студия наконец-то покажет материалы по игре.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Хаттаб жив

вся эта тема с марвеловскими комиксоидами на данный момент полностью стухла, походу даже фанатам уже всё приелось, а они все пытаются клепать фильмы и игры, которые проваливаются

3
UnsophisticatedEleazar

Ну как видишь, марвел райвалс окупился.
Правда, за счёт ж0п, и школьников на них фапающих. А сама по себе игра мусор.

1
AndruhaGruz

Фигнёй занимаются. Лучше бы работали над трилогией Dead Space (ремейками) а потом и продолжения можно было сделать. Так нет, всё против фанатов.

1
JustA_NiceGuy

Фигня это твой Dead Space. Хватает ужастиков.

-6
K0t Felix

Поддерживаю

0
Олег Дудин

Может, в этот раз получится неплохая игра?

По идее, даже в игрушке 2008 года были неплохие находки. С сегодняшними технологиями можно хитяру забацать.

0
K0t Felix

Да, игра 2008 очень неплохая была

0
UnsophisticatedEleazar

Единственное, что я хочу увидеть- новость об закрытии ЕА.

-2
VIGITAL1

Тогда 3 часть похождения Кэла Кэстиса star wars не увидим.Почти готовую новую зампельную баттлу тоже под нож.

0
UnsophisticatedEleazar VIGITAL1

SW: куча аванпостов, гринда, и багованные релизы. Возможно донат.
Батла: донатная помойка.

-2