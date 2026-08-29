"Пошло не по плану" - EA Motive подтвердили утечку трейлера об игре Iron Man

Команда, работающая над грядущей видеоигрой Iron Man от EA, отреагировала на недавно просочившиеся в интернет кадры. Вчера в сети появился трейлер игры, находящийся в разработке, который дал фанатам представление о потенциальном сюжете и геймплее. Это был первый показ игры с тех пор, как EA и разработчик Motive Studio объявили о разработке проекта в 2022 году. Теперь, в результате широкого распространения этой утечки, разработчики подтвердили её существование.

В сообщении в социальных сетях команда указала, что показанные кадры являются подлинными. Как и ожидалось, команда заявила, что публикация трейлера не была запланированной, но, похоже, они не слишком расстроены ситуацией. Вместо этого они лишь подчеркнули, что эти кадры — лишь верхушка айсберга того, что может предложить Iron Man, и что они поделятся дополнительной информацией об игре, когда будут к этому готовы.

Что ж, всё пошло не по плану. «Но теперь вы знаете, и у нас есть ещё много чего вам показать. Увидимся, когда будем готовы.

Хотя можно предположить, что этот аккаунт в социальных сетях не является официальным, Marvel Games сама опубликовала этот пост на своих каналах. Таким образом, очевидно, что именно через этот канал в будущем будет поступать больше информации об игре Iron Man.