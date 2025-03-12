Слухи о показе Iron Man от EA на GDC 2025 не подтвердились

Недавно в расписании Game Developers Conference (GDC) 2025 появилось упоминание об игре Iron Man от Motive Studio, которое вызвало волну обсуждений. Однако теперь эта информация исчезла с официальной страницы мероприятия, что оставляет вопросы о возможном показе проекта.

Изначально на саммите по графическим технологиям 17 марта планировалась презентация, посвящённая разработке текстурных сетов для Dead Space и Iron Man. Однако теперь упоминание о супергеройском экшене удалено, что может свидетельствовать о желании сохранить интригу или об ошибке в публикации.

Официально об игре Iron Man от Motive стало известно в 2022 году, когда появились сообщения о первых тестах. С тех пор разработчики практически ничего не раскрывали о проекте, и даже базовые изображения так и не были опубликованы. Известно лишь, что это будет однопользовательский экшен от третьего лица на Unreal Engine 5.

Будет ли Electronic Arts готова показать игру в рамках GDC или же её презентация состоится позже — пока остаётся загадкой.