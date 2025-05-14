Железный человек от EA получит масштабные уровни в одиночной кампании

Появились новые подробности о грядущей игре про Железного человека от EA и студии Motive. Согласно свежей вакансии на официальном сайте EA, разработчики активно ищут дизайнера уровней, который займётся созданием крупных одиночных локаций для проекта. Это может указывать на то, что в игре будет сделан акцент на проработанные сюжетные миссии, а не исключительно на открытый мир.

Согласно описанию вакансии, будущему сотруднику предстоит создавать «весёлые и насыщенные уровни, соответствующие творческому видению проекта». Особенно интересно, что в разделе требований к кандидату указано наличие опыта в Action RPG-играх, что может свидетельствовать о наличии ролевых элементов в Iron Man — например, прокачки, выбора снаряжения или взаимодействия с персонажами.

На данный момент остаётся неясным, какой формат выберут разработчики: это может быть полностью открытый мир, как в Marvel’s Spider-Man от Insomniac, либо структурированный полууоткрытый мир, как в серии Star Wars Jedi. В любом случае, акцент на «основные одиночные уровни» намекает на более линейную и сюжетно насыщенную подачу, чем просто свобода полёта.

Официально Iron Man был анонсирован ещё в 2022 году. Игра позиционируется как одиночное приключение от третьего лица, разрабатываемое на движке Unreal Engine 5. С тех пор информация о проекте поступает крайне скупо. Предполагалось, что демонстрация геймплея состоится на GDC 2025, однако позже все упоминания о тайтле были удалены, оставив поклонников Marvel в ожидании новостей.

Пока поклонники гадают, насколько реалистично будут реализованы полёты в костюме Тони Старка, ясно одно — EA и Motive нацелены на то, чтобы сделать Iron Man полноценным одиночным приключением с масштабными уровнями и, возможно, с элементами RPG. Остаётся надеяться, что студия вскоре поделится официальными подробностями и покажет, чего ждать от одной из самых ожидаемых игр по вселенной Marvel.