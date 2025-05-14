Железный человек от EA получит масштабные уровни в одиночной кампании

Появились новые подробности о грядущей игре про Железного человека от EA и студии Motive. Согласно свежей вакансии на официальном сайте EA, разработчики активно ищут дизайнера уровней, который займётся созданием крупных одиночных локаций для проекта. Это может указывать на то, что в игре будет сделан акцент на проработанные сюжетные миссии, а не исключительно на открытый мир.
Согласно описанию вакансии, будущему сотруднику предстоит создавать «весёлые и насыщенные уровни, соответствующие творческому видению проекта». Особенно интересно, что в разделе требований к кандидату указано наличие опыта в Action RPG-играх, что может свидетельствовать о наличии ролевых элементов в Iron Man — например, прокачки, выбора снаряжения или взаимодействия с персонажами.
На данный момент остаётся неясным, какой формат выберут разработчики: это может быть полностью открытый мир, как в Marvel’s Spider-Man от Insomniac, либо структурированный полууоткрытый мир, как в серии Star Wars Jedi. В любом случае, акцент на «основные одиночные уровни» намекает на более линейную и сюжетно насыщенную подачу, чем просто свобода полёта.
Официально Iron Man был анонсирован ещё в 2022 году. Игра позиционируется как одиночное приключение от третьего лица, разрабатываемое на движке Unreal Engine 5. С тех пор информация о проекте поступает крайне скупо. Предполагалось, что демонстрация геймплея состоится на GDC 2025, однако позже все упоминания о тайтле были удалены, оставив поклонников Marvel в ожидании новостей.
Пока поклонники гадают, насколько реалистично будут реализованы полёты в костюме Тони Старка, ясно одно — EA и Motive нацелены на то, чтобы сделать Iron Man полноценным одиночным приключением с масштабными уровнями и, возможно, с элементами RPG. Остаётся надеяться, что студия вскоре поделится официальными подробностями и покажет, чего ждать от одной из самых ожидаемых игр по вселенной Marvel.
интересно, он как в мстителях от сквар эникс будучи миллиардером будет по мусоркам лазать, детальки для прокачки собирать или всё таки, что это ЕА, его прокачка будет за реальные деньги, чтобы игрок тоже доказал, что он миллиардер?