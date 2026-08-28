Железный человек возвращается: трейлер новой игры EA утёк в сеть и показал костюмы, злодеев и геймплей

В сеть утёк новый трейлер Iron Man от EA и Motive, который стал первым полноценным взглядом на игру после её анонса в 2022 году. Ролик длится более двух с половиной минут и сочетает сюжетные сцены с игровым процессом. В частности, впервые можно увидеть Тони Старка в броне и без неё, а также полёты над версией Нью-Йорка.

Трейлер демонстрирует несколько костюмов Железного человека. В начале Старк появляется в своей классической красно-золотой броне, однако ближе к концу ролика показано, как он работает над другими вариантами. На заднем плане можно заметить дополнительные костюмы, что может указывать на возможность выбирать и, вероятно, настраивать броню.

В утечке также впервые появились несколько злодеев. Из-за низкого качества изображения определить их личности сложно, однако один из персонажей напоминает уменьшенную версию Железного торговца. Кроме того, Железный человек показан сражающимся с мехами, в том числе на геликэрриере. Среди других сцен — уничтожение противников вращающимся лазером и момент, в котором Старк ловит ракету и бросает её обратно.

Сам трейлер пока далёк от финального состояния: в нём отсутствует звук, а некоторые элементы ещё не завершены. При этом на протяжении ролика присутствуют водяные знаки с датой август 2026 года, что указывает на его актуальность. В видео также оставлено место для указания окна релиза, поэтому финальная версия трейлера может содержать информацию о сроках выхода.

Саму утечку первоначально опубликовали на Reddit, однако вскоре запись была удалена. Предположительно, причиной могли стать идентификаторы, присутствующие на экране и способные указать на источник утечки. Впрочем, ролик уже успели распространить на других ресурсах. Пока EA официально не комментировала появление трейлера в сети.