Cоздатель оригинальной Super Mario Bros, Сигэру Миямото говорит, что Марио на самом деле не сражается с Боузером

На пресс-конференции после получения награды Миямото подробно остановился на том, что считает самым интригующим аспектом Super Mario Bros. Вместо прокручивающихся экранов, секретов и других нововведений он выделил битвы с боссами — а точнее, тот факт, что это вовсе не битвы.

По словам Миямото, разработчики долго не могли придумать, как создать кульминационное сражение. В итоге пришла идея: раз игра построена на движении вправо, почему бы не сделать боссов такими же? Так появились «бои» Боузера, которые заключались в перепрыгивании через него и использовании снарядов, разрушающих мост под ним.

Позже, в Super Mario World и Super Mario 64, сражения с Боузером стали больше похожи на настоящие: Марио бросал взрывчатку в клоунскую машину или хватал Боузера за хвост и запускал в взрывчатку. Миямото, впрочем, не упоминает, что в Super Mario Bros. Боузера всё-таки можно убить — если бросить в него достаточно огненных шаров.

Орден Культуры обычно присуждается актёрам, музыкантам и лауреатам Нобелевской премии. Миямото стал первым геймдизайнером, получившим эту награду, что подчёркивает его вклад в индустрию и культуру в целом.