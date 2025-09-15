ЧАТ ИГРЫ
New Super Mario Bros. 15.05.2006
Экшен
7.4 66 оценок

Сигэру Миямото раскрыл детали создания первого уровеня Super Mario Bros

butcher69 butcher69

Оригинальная Super Mario Bros остаётся одной из самых влиятельных игр в истории. Недавно IGN напомнила об интервью с Сигэру Миямото, где создатель Mario подробно объяснил, как был сконструирован первый уровень культовой игры.

По словам Миямото, обучающие уровни в его проектах обычно появлялись уже после создания более сложных этапов. Разработчики возвращались к началу с пониманием того, какие навыки игроку понадобятся дальше, и закладывали эти уроки в стартовый уровень.

Уровень 1-1 состоит всего из 15 экранов, включая подземную комнату, но кажется масштабным за счёт смены пейзажей каждые 2–3 экрана. Уже первые секунды игры задают тон: на пути игрока появляется гумба, и если на него просто побежать, то герой погибнет. Это мгновенно учит — уклонение и прыжки обязательны.

Дальше внимание привлекает блок «?». Ударив его, игрок получает монетку и начинает экспериментировать. Следующий блок приносит гриб, который сначала скользит к трубе, отскакивает и летит к Марио. Так как сверху установлены блоки, увернуться трудно, и игрок сталкивается с грибом. В этот момент становится ясно: грибы не враги, а бонусы.

К концу уровня новичок уже интуитивно понимает основы: прыгать, собирать предметы, исследовать блоки и избегать врагов. Всего один короткий уровень превращается в полноценное руководство по прохождению игры.

Super Mario Bros показала, как через геймдизайн можно учить без слов. Именно поэтому уровень 1-1 до сих пор называют эталоном интуитивного обучения в видеоиграх.

4
3
New Super Mario Bros.
15.05.2006
Комментарии:  3
Юрий Пенкин

покажите это дибильным разрабам которые до сих пор держат тебя за дурака в обучении и спамят тонном текста во всплывающих подсказках...

2
Destroited
ZAUSA

Ответ: грибы.