Сигэру Миямото раскрыл детали создания первого уровеня Super Mario Bros

Оригинальная Super Mario Bros остаётся одной из самых влиятельных игр в истории. Недавно IGN напомнила об интервью с Сигэру Миямото, где создатель Mario подробно объяснил, как был сконструирован первый уровень культовой игры.

По словам Миямото, обучающие уровни в его проектах обычно появлялись уже после создания более сложных этапов. Разработчики возвращались к началу с пониманием того, какие навыки игроку понадобятся дальше, и закладывали эти уроки в стартовый уровень.

Уровень 1-1 состоит всего из 15 экранов, включая подземную комнату, но кажется масштабным за счёт смены пейзажей каждые 2–3 экрана. Уже первые секунды игры задают тон: на пути игрока появляется гумба, и если на него просто побежать, то герой погибнет. Это мгновенно учит — уклонение и прыжки обязательны.

Дальше внимание привлекает блок «?». Ударив его, игрок получает монетку и начинает экспериментировать. Следующий блок приносит гриб, который сначала скользит к трубе, отскакивает и летит к Марио. Так как сверху установлены блоки, увернуться трудно, и игрок сталкивается с грибом. В этот момент становится ясно: грибы не враги, а бонусы.

К концу уровня новичок уже интуитивно понимает основы: прыгать, собирать предметы, исследовать блоки и избегать врагов. Всего один короткий уровень превращается в полноценное руководство по прохождению игры.

Super Mario Bros показала, как через геймдизайн можно учить без слов. Именно поэтому уровень 1-1 до сих пор называют эталоном интуитивного обучения в видеоиграх.