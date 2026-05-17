New Super Mario Bros Wii запустили прямо внутри браузера Google Chrome через WebGPU

Разработчик Чад Хаятт продемонстрировал работу эмулятора Dolphin, запущенного прямо в браузере Google Chrome, используя для этого игру New Super Mario Bros. Wii.

В основе эксперимента лежит технология WebGPU — современный графический API для веб-приложений, который Google позиционирует как преемник WebGL. Хаятт скомпилировал эмулятор в WebAssembly и задействовал бэкенд WebGPU для рендеринга. В результате игра запустилась во вкладке браузера без необходимости устанавливать нативное приложение Dolphin.

Сам разработчик назвал происходящее «прогрессом в разработке бэкенда WebGPU для Dolphin WASM». При этом он не раскрыл данные о производительности, характеристиках системы или поддержке контроллеров. Демонстрация носит ранний технический характер и не означает скорого появления полноценной браузерной версии эмулятора.

Как и в случае с классическим Dolphin, запуск игр потребует от пользователей наличия собственных легальных копий. Однако появление эмулятора в браузере может привлечь пристальное внимание Nintendo, которая traditionally aggressively борется с любыми формами несанкционированной эмуляции своих консолей и распространением ROM-файлов.

Тем не менее, сам факт работы полноценной игры для Wii внутри вкладки Chrome демонстрирует растущие возможности веб-технологий и открывает перспективы для будущих облачных решений и портативных игровых платформ.