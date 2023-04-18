Take-Two удалило защиту Denuvo из New Tales from the Borderlands

Сегодня издательство Take-Two своими действия в очередной раз подтвердило, что не планирует годами платить за защиту Denuvo: в этот раз, спустя всего полгода после релиза, издатель решил удалить Denuvo из New Tales from the Borderlands. При этом игра по-прежнему оставалась невзломанной.
Размер exe-файла уменьшился на 380 МБ. Ранее издатель уже удалял защиту Denuvo из Mafia DE и The Quarry. На данный момент две игры издательства по-прежнему защищены Denuvo: Tiny Tina’s Wonderlands (прошло уже 12 месяцев с релиза) и Marvel's Midnight Sun (4 месяца с релиза).
New Tales from the Borderlands - приключенческая игра, в которой игрокам необходимо выступить против безжалостных правителей. События игры разворачиваются в постоянно раздираемом войной мегаполисе на планете Прометея, где вам предстоит помочь изменить мир трём неудачливым героям — Ане, Октавио и Фрэн. От ваших решений будет зависеть, чем закончится эта история.
не слыхал о такой даже))
денуво рулит, всех пиратов раком поставила
Кто уж и ставит кого раком, так это Empress саму Denuvo!...
Если бы Empress хотела, игру бы через дня 3-5 взломали, но этот мусор никому не сдался
Если бы Empress задонатили*