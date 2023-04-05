Amazon увольняет 100 разработчиков из своей студии и Prime Gaming ©

На Bloobmberg появилась статья с новостью о том, что Amazon увольняет около 100 разработчиков игр и людей, связанных с игровой индустрией. Речь идет о сотрудниках Prime Gaming, Game Growth и студии разработчиков из Сан-Диего, которая работает над нераскрытым проектом.

"Наши ресурсы будут перераспределены в отделы по созданию контента. Мы будем продолжать инвестировать в наши внутренние творческие команды по мере развития наших проектов", - сказал - Кристоф Хартманн из Amazon обратился с письмом к сотрудникам игрового отдела.

Сигналом того, что в Amazon Games San Diego что-то идет не так, стал уход Джона Смедли из этой команды в январе 2023 года (бывший сотрудник Sony Online Entertainment, который отвечал за создание EverQuest). В прошлом году из Amazon Game Studios также ушел Майк Фраццини, глава целого подразделения, занимающегося созданием интерактивных развлечений.

На данный момент Amazon выпустила только одну игру, созданную исключительно внутренними командами. Это онлайновая ролевая игра New World, которая в настоящее время переживает большой отток поклонников. Amazon уверяет, что увольнения не затронут команду разработчиков New World, расположенную в Ирвайне, и что эта ролевая игра будет продолжать интенсивно разрабатываться.