Компания Amazon анонсировала первое дополнение для своей ММО с открытым миром New World ©

Расширение, получившее название Rise of the Angry Earth и намеченное к выходу на 3 октября 2023 года, введет в игру маунтов и новое оружие, а также повысит максимальный уровень игры до 65 и другие возможности.

Стоимость расширения составит 29,99 долл. и потребует наличия базовой игры. Новые игроки смогут приобрести комплект из базовой игры и дополнения за 69,99 долл.

"В New World: Rise of the Angry Earth" юго-восточная оконечность Аэтернума, ранее известная как Первый Свет, пала, - говорится в сообщении Amazon. Некогда гостеприимное место для новичков, прибывших в Аетернум, было опустошено яростью Артемиды и Разгневанной Земли".

Никто точно не знает, что стало с людьми и деревнями, которые когда-то населяли эту местность, а смертоносный барьер не позволяет всем, кроме самых отважных, попытаться выяснить это. Изобилие земных сил пробудило могущественных Повелителей Зверей - нового возможного противника жителей Аетернума... Но вместе с ними пришло и благо - секрет приручения животных и езды на них.

Дополнение будет запущена одновременно с третьим сезоном New World.