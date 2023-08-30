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New World 28.09.2021
5.4 167 оценок

Компания Amazon анонсировала первое дополнение для своей ММО с открытым миром New World

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butcher69
Новости

Расширение, получившее название Rise of the Angry Earth и намеченное к выходу на 3 октября 2023 года, введет в игру маунтов и новое оружие, а также повысит максимальный уровень игры до 65 и другие возможности.

Стоимость расширения составит 29,99 долл. и потребует наличия базовой игры. Новые игроки смогут приобрести комплект из базовой игры и дополнения за 69,99 долл.

"В New World: Rise of the Angry Earth" юго-восточная оконечность Аэтернума, ранее известная как Первый Свет, пала, - говорится в сообщении Amazon. Некогда гостеприимное место для новичков, прибывших в Аетернум, было опустошено яростью Артемиды и Разгневанной Земли".

Никто точно не знает, что стало с людьми и деревнями, которые когда-то населяли эту местность, а смертоносный барьер не позволяет всем, кроме самых отважных, попытаться выяснить это. Изобилие земных сил пробудило могущественных Повелителей Зверей - нового возможного противника жителей Аетернума... Но вместе с ними пришло и благо - секрет приручения животных и езды на них.

Дополнение будет запущена одновременно с третьим сезоном New World.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
deusMarshall

Спустя два года. А помню когда-то фанаты вов жаловались что дополнения спустя 1,5 лет - долго выходят, а Амазон при их многомиллиардной выручке пилили 2 года, браво-браво, снесли Близзов с пьедестала

1
Ольга Бузова
0
Керж93

Дайте угадаю,купи DLC, и потом уже там купи маунтов,потому что без DLC они не доступны?

-1
DORAEMON1989

фигня какаято

-1
yrroodd

Как-то вроде сеттинг был - альтернативное средневековье с чутка магией ... А стал рандомной фэнтезюхой 12+

-1