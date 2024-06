New World: Aeternum выйдет на ПК и консолях в октябре этого года

После успешного запуска в 2021 году, путь MMORPG New World от Amazon Games оказался нелегким, и компания предпринимает значительные меры по модернизации игры. На Summer Game Fest она анонсировала New World: Aeternum, включающую в себя весь контент из базовой игры, расширения Rise of the Angry Earth и других обновлений, а также множество нового контента.

Она полностью заменит оригинальную New World после ее выхода в октябре, а также впервые выведет IP на консоли.

New World: Aeternum принесет много нового контента и для существующих игроков. Это и масштабная PvP-арена, и новый сложный рейд на 10 игроков, и одиночные эндгейм испытания, и новые архетипы для ваших персонажей, и переработанная система диалогов, и новые механики прогрессии, и многое другое.

"Новый мир: Aeternum - это кульминация многолетней целенаправленной разработки с учетом мнения преданного сообщества игроков, которые уже проложили свой путь в оригинальной New World на PC", - говорит вице-президент Amazon Games Кристоф Хартманн. "Прислушиваться к отзывам игроков - основополагающий принцип создания игр, и мы знаем, что New World: Aeternum воплощает в жизнь обещание создать свежий и захватывающий опыт Нового Света, которым игроки смогут наслаждаться вместе на всех платформах".

New World: Aeternum выйдет на PS5, Xbox Series X/S и PC 15 октября.