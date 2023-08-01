Обновление 2.0.2 для MMORPG New World готово к запуску

Команда разработчиков New World рада сообщить о скором выпуске обновления под номером 2.0.2, которое принесет множество улучшений и исправлений. Важнейшие изменения коснутся производительности игры, фиксов ошибок, а также баланса и механики боя. Загрузить патч можно будет уже завтра, 2 августа.
Среди главных изменений производительности стоит отметить реализацию новой системы загрузки шейдеров, которая должна снизить задержки и "заикания" кадров, обеспечивая более плавный игровой процесс. Однако следует быть готовым к небольшому увеличению времени запуска игры, особенно на HDD.
Обновление также внесет изменения в баланс боя и систему наград. Некоторые способности будут переработаны, а эффекты замедления от оружия ослаблены. Кроме того, исправятся проблемы с получением наград после битв с Песчаным Червем и улучшено взаимодействие с аренами и сезонным контентом.