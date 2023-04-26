Соло-данжи не появятся в New World, но маунты будут ©

Amazon ответила на некоторые вопросы сообщества New World, так что мы более или менее знаем, чего ожидать. Например, маунтов, но пока неясно, когда именно. Разработчики хотят, чтобы они были не просто новым видом транспорта - они должны быть "крутыми". Более того, команда теперь признает, что New World всегда должен был получить маунтов.

Мы также знаем, чего игра НЕ получит, и это соло данжей. New World получит больше контента для соло игроков, и в игре нет недостатка в небольших соло инстансах. Тем не менее, такие инстансы не будут чем-то стандартным. Команда также планирует некоторые изменения в командном интерфейсе, наградах за PvP и функционировании деревень.

Amazon понимает, что ограничение в 25 экспедиций - не самая лучшая идея, и планирует изменить это ограничение в будущих подземельях. Например, в элитном испытании Piaskala будут ограничены награды в виде еженедельных бонусов, но игроки смогут продолжить игру без ограничения ежедневных наград. Старые задания не будут изменены (пока), но это не исключено в следующем крупном обновлении.

Игроки хотели бы видеть некоторые мини-игры в барах и пабах, что разработчики приветствуют, объявляя... конкурсы моды. Пока не объявлено, как это будет работать, но вы будете получать награды за участие в переодеваниях. Более подробную информацию можно найти в видеоролике ниже.