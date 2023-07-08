Стартовал второй сезон New World с массой нового контента и функцией, о которой игроки мечтали два года

New World, MMORPG от Amazon Games, наконец-то получила долгожданную многими функцию трансмогрификации.
Что это значит? Благодаря этой системе, игроки могут использовать специальный жетон, чтобы изменить внешний вид своего снаряжения на любое, найденное в мире, не боясь потерять ценные характеристики.
Трансмог появился в New World в рамках второго сезона игры с кучей нового контента. В рамках сезонной кампании игроки вместе с Серебряными Воронами и с помощью барда Римы должны раскрыть секреты организации Blood of the Desert, которая ищет помощи в поисках яиц легендарного зверя, Опустошителя.
Помимо новой сюжетной кампании, обновление включает в себя:
- новое элитное испытание: Арена Шахматного Нешеназа, которая представляет собой PvE-инстанс для 20 игроков с максимальным уровнем опыта;
- сезонное испытание, в котором игрокам предстоит сразиться с боссом Хадишем Азаремом и волнами его "миньонов";
- уникальная способность руны сердца, позволяющая призвать существо - сандскал;
- сезонный пропуск и различные косметические предметы;
- полезные предметы и испытания;
- изменения на карте мира;
- обновленный путь получения наград в PvP;
- новая арена 3 на 3;
- модифицированная версия рейда "Аванпост";
- рейдовые группы, позволяющие создавать команду из 20 человек для выполнения масштабных действий в открытом мире.
В рамках второго сезона появится еще много новых функций и изменений. Подробнее читайте в блоге разработчика.
Добавили рейд, когда на сервере уже игроков на рейд не наберется 👍
С релиза проект мусор
играл на старте, когда этот проект был как глоток свежего воздуха, когда было много энтузиастов, много непонятного и серверы были забиты под завязку... недавно зашел: 30% рмт-шники майнящие ресы, остальные задроты с которыми не договориться о рейде.
найти пати обычным игрокам стало нереально, да и атмосфера неизведанности пропала. ИМХО игра стала тривиальной пустышкой
Позовете когда игра бесплатной станет!
"джва года"