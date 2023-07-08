New World 28.09.2021
5.5 164 оценки

Стартовал второй сезон New World с массой нового контента и функцией, о которой игроки мечтали два года

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Procy_on
Новости

New World, MMORPG от Amazon Games, наконец-то получила долгожданную многими функцию трансмогрификации.

Что это значит? Благодаря этой системе, игроки могут использовать специальный жетон, чтобы изменить внешний вид своего снаряжения на любое, найденное в мире, не боясь потерять ценные характеристики.

Трансмог появился в New World в рамках второго сезона игры с кучей нового контента. В рамках сезонной кампании игроки вместе с Серебряными Воронами и с помощью барда Римы должны раскрыть секреты организации Blood of the Desert, которая ищет помощи в поисках яиц легендарного зверя, Опустошителя.

Помимо новой сюжетной кампании, обновление включает в себя:

  • новое элитное испытание: Арена Шахматного Нешеназа, которая представляет собой PvE-инстанс для 20 игроков с максимальным уровнем опыта;
  • сезонное испытание, в котором игрокам предстоит сразиться с боссом Хадишем Азаремом и волнами его "миньонов";
  • уникальная способность руны сердца, позволяющая призвать существо - сандскал;
  • сезонный пропуск и различные косметические предметы;
  • полезные предметы и испытания;
  • изменения на карте мира;
  • обновленный путь получения наград в PvP;
  • новая арена 3 на 3;
  • модифицированная версия рейда "Аванпост";
  • рейдовые группы, позволяющие создавать команду из 20 человек для выполнения масштабных действий в открытом мире.

В рамках второго сезона появится еще много новых функций и изменений. Подробнее читайте в блоге разработчика.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Медведь Бойфренд

Добавили рейд, когда на сервере уже игроков на рейд не наберется 👍

3
RickeyIMBA

С релиза проект мусор

1
FlyRazer

играл на старте, когда этот проект был как глоток свежего воздуха, когда было много энтузиастов, много непонятного и серверы были забиты под завязку... недавно зашел: 30% рмт-шники майнящие ресы, остальные задроты с которыми не договориться о рейде.

найти пати обычным игрокам стало нереально, да и атмосфера неизведанности пропала. ИМХО игра стала тривиальной пустышкой

0
Астарот13

Позовете когда игра бесплатной станет!

0
Pavlissimus

"джва года"

-1