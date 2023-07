Стартовал второй сезон New World с массой нового контента и функцией, о которой игроки мечтали два года ©

New World, MMORPG от Amazon Games, наконец-то получила долгожданную многими функцию трансмогрификации.



Что это значит? Благодаря этой системе, игроки могут использовать специальный жетон, чтобы изменить внешний вид своего снаряжения на любое, найденное в мире, не боясь потерять ценные характеристики.



Трансмог появился в New World в рамках второго сезона игры с кучей нового контента. В рамках сезонной кампании игроки вместе с Серебряными Воронами и с помощью барда Римы должны раскрыть секреты организации Blood of the Desert, которая ищет помощи в поисках яиц легендарного зверя, Опустошителя.

Помимо новой сюжетной кампании, обновление включает в себя:

новое элитное испытание: Арена Шахматного Нешеназа, которая представляет собой PvE-инстанс для 20 игроков с максимальным уровнем опыта;

сезонное испытание, в котором игрокам предстоит сразиться с боссом Хадишем Азаремом и волнами его "миньонов";

уникальная способность руны сердца, позволяющая призвать существо - сандскал;

сезонный пропуск и различные косметические предметы;

полезные предметы и испытания;

изменения на карте мира;

обновленный путь получения наград в PvP;

новая арена 3 на 3;

модифицированная версия рейда "Аванпост";

рейдовые группы, позволяющие создавать команду из 20 человек для выполнения масштабных действий в открытом мире.

В рамках второго сезона появится еще много новых функций и изменений. Подробнее читайте в блоге разработчика.