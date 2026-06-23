Авторы New World: Aeternum упростят групповой контент и добавят достижения на фоне подготовки к завершению поддержки

New World: Aeternum получит новое обновление, которое заметно изменит доступность части контента и добавит поддержку Steam-достижений. Патч выходит сегодня и станет частью серии шагов, направленных на поддержку проекта в период его финальной фазы — закрытие серверов запланировано на январь.

После технического обслуживания, стартующего в 19:00 по Москве и рассчитанного примерно на два часа, игрокам станет доступно 10 достижений в Steam. Основной фокус обновления — снижение требований к кооперативному контенту, чтобы его можно было проходить даже в условиях сокращающегося онлайна.

Так, ряд активностей вроде Hive of Gorgons, Trial of the Devourer, The Hatchery, Winter Rune Forge и Isle of Night теперь рассчитан на пять участников вместо более крупных групп. Отдельно переработана арена 3v3 — формально режим сохранится в интерфейсе, но фактически будет поддерживать формат 1v1, превращаясь в дуэльную арену при нехватке игроков, хотя полные команды по-прежнему допустимы.

Дополнительно увеличены шансы выпадения предметов Territory и Shadow в три раза. Также отключается ротация режимов Outpost Rush и Capture the Flag на серверах Devaloka и Delos в регионах Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Обновление выглядит как попытка сделать игру максимально «проходимой» в условиях падающей активности, сохраняя доступ к ключевому контенту до самого конца.