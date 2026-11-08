Авторы Project Azoth могут перенести серверы New World в Россию для защиты от претензий Amazon

Создатели амбициозного фанатского сервера Project Azoth по мотивам многопользовательской ролевой игры New World открыто обсудили юридические риски своего проекта. Разработчики признают, что корпорация Amazon обладает всеми юридическими рычагами для мгновенного закрытия серверов в любой момент, если юристы компании решат вмешаться.

В интервью контентмейкеру Mister один из ведущих разработчиков Project Azoth по прозвищу Kyza подчеркнул, что команда трезво оценивает свое уязвимое правовое положение в западной юрисдикции. В случае прямой претензии со стороны правообладателя у авторов фанатского сервера практически не останется легальных способов защитить свои наработки.

Что может сделать Amazon? Могут ли они закрыть сервер завтра, если захотят? Да, могут. Точка. Единственным местом в мире, где можно разместить этот сервер без каких-либо проблем с Amazon, остается Россия.

- Kyza, ведущий разработчик Project Azoth

По мнению разработчика, вероятность судебного преследования со стороны Amazon Games сейчас крайне мала из-за смены корпоративных приоритетов издателя. Компания практически забросила поддержку оригинальной игры и переключила основное внимание на разработки в сфере искусственного интеллекта. Создатели фанатского сервера убеждены, что американскому гиганту выгоднее списать неудачный сетевой проект в убытки ради оптимизации налогов в США, чем тратить ресурсы на преследование серверов сообщества или продажу прав сторонним студиям.

Разработчики также отметили, что оригинальная команда Amazon Games долгое время игнорировала просьбы аудитории. Отказ от отката серверов после разрушительных дюпов золота, поломанная экономика и введение обязательного гринда гирскора окончательно оттолкнули хардкорных игроков. В Project Azoth рассчитывают, что если корпорация предпочтет закрыть глаза на существование независимых команд, фанатское сообщество сможет спасти основы боевой системы и ключевую атмосферу игры.

На данный момент коллектив из 10 разработчиков занимается полной реконструкцией сетевого кода оригинального клиента с помощью захвата и расшифровки пакетов. Текущая серверная инфраструктура базируется на мощностях в Северной Америке, Европе и Бразилии, а запуск второго этапа открытого тестирования запланирован на декабрь. Релиз пользовательского сервера авторы намерены провести 1 февраля, сразу после окончательного отключения официальных серверов New World.